Elisabetta Canalis con l'abito di pizzo trasparente: il trend no-bra diventa iper sensuale Elisabetta Canalis ha rivelato sui social il look all'insegna della sensualità che ha scelto per un'uscita serale. Ha seguito il trend no-bra, osando con un abito di pizzo trasparente.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis potrebbe essere tranquillamente definita la “J.Lo italiana” e il motivo è molto semplice: a 45 anni continua a essere un’indiscussa icona di bellezza che riesce a fare invidia anche alle colleghe molto più giovani di lei. Silhouette mozzafiato, muscoli scolpiti e fascino da vendere: sebbene siano ormai lontani i tempi in cui era una delle veline di Striscia la Notizia, sembra aver scoperto la ricetta segreta dell’elisir di “eterna giovinezza”. Non sorprende, dunque, che sui social si diverta a osare con dei look all’insegna della sensualità: ecco l’ultimo abito che ha letteralmente infiammato Instagram.

Elisabetta Canalis e la passione per i look no-bra

Come cambia lo stile di Elisabetta Canalis dal giorno alla notte? Lo ha documentato sui social con alcuni scatti realizzati in una sua giornata tipo. Se per i giochi all’aria aperta con la piccola Skyler Eva ha puntato tutto sulla comodità di una tuta camouflage sui toni del rosa abbinata a top militare e giacca mimetica, per un pranzo con gli amici ha lasciato spazio al glamour con un minidress a pois dall’animo sbarazzino. Per la serata, invece, ha fatto trionfare il glamour ma aggiungendo un tocco di femminilità alla sua immagine. Non è la prima volta che la showgirl ha dimostrato di amare la mania no-bra, ma è stato nelle ultime ore che l’ha declinata in una versione iper femminile.

Elisabetta Canalis con l'abito di pizzo

Il look vedo-non vedo di Elisabetta Canalis

Per uscire con gli amici Elisabetta Canalis ha scelto l’eleganza senza tempo del nero ma con un abito che non è passato inosservato ai fan. Si tratta di uno slip dress fasciante totalmente in pizzo: ha le spalline sottili, lo scollo a V generoso e la gonna asimmetrica, la sua particolarità? Alterna multi-ruches a dettagli trasparenti che rivelano l’assenza del reggiseno. Orecchini con perle pendenti, make-up minimal dai toni naturali e capelli sciolti e fluenti: l’ex velina non ha rivali in fatto di sensualità e ne ha data l’ennesima prova nel post in cui ha fatto un recap del suo weekend.

