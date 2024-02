Elisabetta Canalis in total white sulla spiaggia rilancia il trend no bra Elisabetta Canalis pubblica sul suo profilo Instagram un carosello di foto, tra immagini con la figlia e scatti in riva al mare che capi ha scelto di indossare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Elisabetta Canalis in Dion Lee

Elisabetta Canalis a piedi nudi sulla spiaggia con un abito bianco. La showgirl ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di foto che immortalano alcuni attimi dell'ultimo periodo, dalle foto con la figlia Skyler Eva, alle pagine di un libro. I riva al mare con i capelli sciolti e un vestito dalla texture quasi impalpabile Canalis sembra davvero una Venere greca nata dalla schiuma delle onde.

Elisabetta Canalis in Dion Lee

Il top cut-out di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha scelto top e gonna abbinati, bianchi in jersey di viscosa firmati Dion Lee. La gonna midi a vita alta e aderente presenta uno spacco sul retro e due ritagli sulla vita sulla parte anteriore, mentre viene arricchita da una cintura gioiello; il suo costo è pari a 920 euro. Il pezzo sopra, da 850 euro, è caratterizzato da un'apertura arricciata a forma di goccia sul davanti e caratterizzati di una catena sui bordi e sul collo, abbinate alla cintura metallica della gonna. Le maniche sono lunghe e aderenti, mentre la chiusura è posta sul retro con una zip invisibile.

Elisabetta Canalis in Dion Lee

Il trend no bra di Elisabetta Canalis

La showgirl ha scelto di indossare la maglia senza reggiseno, una tendenza che ha già seguito per il suo look di capodanno, dove ha sfoggiato un blazer crop top nero, un modello con spalline imbottite e cintura di pelle borchiata come chiusura, la scollatura lasciava vedere la scelta no bra. Stesso trend anche per il look con la tuta workwear, a cui è stato aggiunta un po' di sensualità tenendola sbottonata e indossandola senza reggiseno.