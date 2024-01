Elisabetta Canalis, in inverno la tuta worker si indossa senza reggiseno Il capo più amato dalle star per l’inverno 2024? La tuta in stile worker. L’ultima a sfoggiarla è stata Elisabetta Canalis, che ha rivisitato il trend in chiave iper sensuale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis vive stabilmente a Los Angeles da anni e ha deciso di rimanere in America anche dopo essersi separata dall'ex marito Brian Perri (era stato proprio per lui che aveva abbandonato l'Italia dopo il matrimonio). Ora trascorre le sue giornate tra dolci serate con la piccola Skyler Eva, uscite col nuovo compagno Georgian Cimpeanu ed eventi lavorativi, non esitando a documentare tutto sui social con foto e Stories. Nelle ultime ore, ad esempio, è diventata protagonista di uno shooting fotografico all'insegna del glamour e della sensualità: ecco il trend amatissimo dalle star che ha seguito per posare al Dream Hollywood Hotel.

Le star che hanno seguito il trend della tuta worker

Da qualche settimana a questa parte le star sembrano aver stabilito qual è il capo must-have dell'inverno: si tratta della tuta in stile worker, ovvero la jumpsuit oversize ispirata ai classici outfit da lavoro. La prima ad aver seguito il trend è stata Chiara Ferragni, che è tornata ai suoi tanto amati "look of the day" proprio con una maxi tuta marrone. A seguire il suo esempio qualche giorno dopo non poteva mancare Michelle Hunziker, apparsa super fashion con un modello color panna per il party a sorpresa per i suoi 47 anni. Elisabetta Canalis è solo l'ultima a essersi aggiunta alla lista e lo ha fatto in una versione iper femminile, dando prova del fatto che anche un outfit "worker" può rivelarsi super sensuale.

Elisabetta Canalis in Jil Sander

Chi ha firmato la tuta di pelle di Elisabetta Canalis

Per lo shooting fotografico realizzato in un hotel hollywoodiano Elisabetta Canalis ha indossato una maxi tuta worker firmata Jil Sander, per la precisione un modello oversize in pelle beige. Ha i pantaloni larghi, il corpetto-camicia con maniche lunghe e tasche sul petto e un maxi cinturone borchiato che segna il punto vita. L'ex velina ha abbinato il capo a un paio di stivaletti neri col tacco kitten, anche se a fare la differenza è stata l'assenza di intimo. Elisabetta ha seguito la mania no-bra e non ha avuto paura di lasciare il bustier sbottonato, dando così vita a una scollatura maxi che ha messo in risalto il décolleté. In quante seguiranno il trend della tuta worker in questa inedita versione sensuale?