Michelle Hunziker compie 47 anni: la festa a sorpresa sul set è con la tuta worker Michelle Hunziker compie oggi 47 anni e ha già ricevuto un regalo speciale: una festa a sorpresa dal suo staff allo scoccare della mezzanotte. Sebbene non sapesse nulla del party, è apparsa ugualmente super fashion: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è una giornata speciale per Michelle Huniker: la conduttrice compie 47 anni e non potrebbe essere più felice. L'ultimo anno per lei è stato super emozionante e non solo per i numerosi successi professionali, primo tra tutti quello raggiunto grazie a Michelle Impossible, lo scorso marzo è anche diventata nonna per la prima volta. La figlia Aurora Ramazzotti ha messo al mondo il piccolo Cesare, il nipotino che le ha fatto provare una nuova forma di amore incondizionato. Ora riesce a conciliare alla perfezione impegni lavorativi e familiari, senza mai dimenticare di documentare tutto sui social. Nelle ultime ore, ad esempio, ha ricevuto una dolcissima festa a sorpresa dallo staff e non ha esitato a spegnere le candeline "a favore di camera".

La festa a sorpresa per Michelle Hunziker

Michelle Hunziker si sta preparando per una nuova edizione di Michelle Impossible e, tra coreografie improvvisate e primi copioni, sta dimostrano di essere prontissima per tornare sul palcoscenico di Canale 5. Ieri sera, però, è successo qualcosa di insolito nel backstage del set: una volta tornata in camerino ha trovato il suo staff al completo pronto a farle gli auguri.

La festa a sorpresa per Michelle Hunziker

Ha stappato lo spumante, ha spento le candeline e ha mangiato una maxi torta a panna e fragole, dando ufficialmente il via ai festeggiamenti per il suo 47esimo compleanno. Rientrata a casa molto tardi, ha spiegato che probabilmente oggi si rilasserà tra le lenzuola dopo aver accompagnato le bimbe a scuola, dunque probabilmente comincerà a rispondere agli auguri social solo nel pomeriggio.

Michelle Hunziker compie 47 anni

La tuta in stile worker è il must dell'inverno

Cosa ha indossato Michelle Hunziker per il suo compleanno? Sebbene non sapesse nulla della festa prima di tornare in camerino, è apparsa ugualmente super fashion in una versione comoda e casual. La conduttrice ha seguito il trend della tuta in stile worker, uno dei capi must dell'inverno 2024 (come di recente ha dimostrato anche Chiara Ferragni). Ha scelto un modello color panna leggermente oversize,con il bustier-camicia, dei tasconi sia sui pantaloni che sul petto e una cintura di tessuto in tinta che segna il punto vita. Top bianco che esce dalla scollatura, capelli sciolti e leggermente ondulati e make-up dai toni naturali: Michelle potrà pure aver compiuto 47 ani ma continua a essere un'indiscussa icona di bellezza.

Michelle Hunziker con l tuta worker