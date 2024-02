Michelle Hunziker con gli occhiali “da nonna”: nuovo look per il pomeriggio col piccolo Cesare Michelle Hunziker oggi è tornata a casa presto per prendersi cura di Cesare mentre Aurora Ramazzotti è a Parigi. Per l’occasione ha indossato degli originali “occhiali da nonna”: ecco la foto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Michelle Hunziker sta vivendo un periodo particolarmente ricco dal punto di vista professionale: dopo essere rimasta lontana dai riflettori per qualche mese, ora è prontissima per tornare in tv con la sua solita grinta. A partire dal prossimo 6 marzo sarà ancora una volta sul palco di Canale 5 con la terza edizione di Michelle Impossible, il suo one woman show che la vedrà accanto a diversi ospiti speciali, da Gerry Scotti a Claudio Santamaria, fino ad arrivare a Lorella Cuccarini, Francesca Michielin e Andrea Bocelli. In tutto saranno solo tre puntate ma si preannunciano spettacolari tra balli e performance uniche. Come si sta preparando la conduttrice a questa nuova esperienza?

Perché Michelle Hunziker sta passando le giornate con Cesare

Sebbene sia alle prese con le prove del suo one woman show, oggi Michelle Hunziker ha deciso di concedersi qualche ora di relax in più. Il motivo per cui lo ha fatto? Non si sentiva stanca o affaticata a causa delle giornate piene, semplicemente ha dovuto accudire il piccolo Cesare, visto che la figlia Aurora Ramazzotti è volata a Parigi per la Fashion Week. Da buona nonna non ci ha pensato su due volte ad accoglierlo in casa sua, anzi, è stata felicissima di trascorrere intere giornate con il dolcissimo nipote (che giorno dopo giorno diventa sempre più grande e adorabile). Così come la sua mamma, anche lei ha evitato di immortalarlo in viso, si è limitata a fare un primo piano sui piedini.

Michelle Hunziker con gli occhiali da nonna

Il look da nonna di Michelle Hunziker

Ad attirare le attenzioni dei fan è stato però l'originale look "da nonna" che Michelle ha sfoggiato su Instagram. Non appena rientrata a casa dopo le prove si è scattata un selfie sul divano con indosso una tuta in denim chiaro, un modello col corpetto camicia a maniche lunghe che si rivelerà super trendy per la prossima estate. Ha poi completato il tutto con un'impeccabile piega ondulata, anche se a fare la differenza sono stati gli occhiali da vista, per la precisione un modello con un'originale montatura azzurra tonta e sottile. Nella didascalia ha poi commentato ironicamente: "Ho messo gli occhiali da nonna per bigné (il soprannome di Cesare)". In quanti rimangono ancora oggi senza parole quando pensano a Michelle in versione nonna?