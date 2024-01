Michelle Hunziker, prove vocali per Michelle Impossible: coi pantaloni arancioni trionfa l’eleganza Michelle Hunziker si sta preparando per la terza edizione di Michelle Impossible. Ieri si è data al riscaldamento vocale con Andrea Pucci, il tutto senza rinunciare all’eleganza: ecco cosa ha indossato durante le prove. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Michelle Hunziker è pronta per tornare in tv dopo un lungo periodo di pausa. Dopo essersi dedicata sia agli impegni professionali all'estero che alla nuova vita da nonna col piccolo Cesare, ora ha ripreso a lavorare a pieno ritmo per apparire impeccabile su un palcoscenico a lei caro, quello di Canale 5, dove presto diventerà protagonista della terza edizione di Michelle Impossible. Come i fan già sanno, si tratta di un one woman show che la vedrà condurre, cantare e ballare, il tutto senza rinunciare a degli ospiti speciali che condividono con lei anche un rapporto di profonda amicizia. Attualmente è alle prese con le prove e non può fare a meno di documentare sui social alcune simpatiche scenette "rubate" dal backstage.

Michelle Hunziker alle prese con le prove di canto

I preparativi per la nuova edizione di Michelle Impossible sono partiti ormai da settimane e, sebbene non si conosca ancora la data di inizio del programma, sembra che manchino solo alcuni dettagli per dare ufficialmente il via a questa incredibile esperienza. Michelle Hunziker si è allenata duramente con il corpo di ballo (con tanto di tacchi alti), ritrovando la sua femminilità con l'aiuto della coach di danza. Ora sembra essersi data al canto e a dimostrarlo sono state le ultime Stories postate, nelle quali al motto di "Oggi riscaldamento vocale" è apparsa sul palco di Canale 5 alle prese con un esclusivo duetto con Andrea Pucci, noto comico e conduttore tv.

Michelle Hunziker con Andrea Pucci

Il look "da prove" di Michelle Hunziker

Sebbene si trattasse solo di prove, Michelle non ha rinunciato all'eleganza, anzi, ha dato prova di essere un'icona di raffinatezza anche nella vita privata. Sul palco è apparsa super chic con indosso una camicia di seta nera portata spuntata sul collo e un paio di pantaloni vitaminici, un modello palazzo e a vita alta arancione, colore con cui ha dato una piccola anticipazione della primavera. Capelli sciolti e lisci, niente gioielli e trucco appena accennato: nel suo one woman show rimarrà fedele a questo stile fashion e bon-ton o lascerà trionfare i look principeschi?

Michelle Hunziker con i pantaloni arancioni