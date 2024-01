Michelle Hunziker torna a ballare: in tuta cargo e tacchi dà il via alle prove di Michelle Impossible Michelle Hunziker si prepara per tornare in tv: nelle ultime ore ha dato il via alle prove di Michelle Impossible, il one woman show che la vedrà ancora una volta protagonista su Canale 5. Cosa farà sul palco? Ne ha data una piccola anticipazione sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

È da diversi mesi che Michelle Hunziker si è presa una temporanea pausa dal mondo dello spettacolo italiano ma, nonostante ciò, ha mantenuto un rapporto diretto con i fan sui social. Oltre a darsi alla vita da nonna con il piccolo Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti, ha anche partecipato a diversi show in Germania e Svizzera, dando prova di essere considerata una diva anche "oltralpe". Ora, però, sembra essere pronta per tornare sul piccolo schermo italiano e lo ha dimostrato su Instagram, dove proprio nelle ultime ore ha rivelato di aver dato il via alle prove di Michelle Impossible, il one woman show di Canale 5 che presto la vedrà ancora una volta protagonista.

Michelle Hunziker balla in tacchi a spillo

Le vacanze invernali sono ufficialmente terminate e per le star è arrivato il momento di ricominciare a lavorare. Michelle Hunziker non fa eccezione e, complice il fatto che tra qualche mese sarà di nuovo in tv con la terza stagione di Michelle Impossible, è tornata in sala prove per definire i primi dettagli del one woman show di Canale 5. Da cosa è partita? Dalle lezioni di danza con le ballerine del suo staff. A quanto pare, dunque, la conduttrice sul palco si scatenerà a ritmo di musica, il tutto senza rinunciare ai vertiginosi tacchi a spillo che, se da un lato slanciano la silhouette con un tocco chic, rendono anche le coreografie un tantino più complesse.

Michelle Hunziker dà il via alle prove del suo show

Il look comfy di Michelle Hunziker

L'avevamo lasciata in versione "sexy mama" con le pantofole di pelo, ora ritroviamo Michelle Hunziker in una versione leggermente più sofisticata ma ugualmente comfy. Per le prove del suo show la conduttrice ha rinunciato ad abiti da sera, tailleur e tubini, ha preferito la comodità di una canotta total black con le spalline sottili, abbinata a un paio di pantaloni della tuta cargo, ovvero con dei maxi tasconi laterali.

Se in un primo momento ha completato il tutto con delle sneakers nere, per danzare ha indossato i tacchi alti che sfoggerà anche sul palco. Capelli legati in una coda bassa, make-up appena accennato e fare da diva: Michelle è prontissima per tornare in tv con la sua solita grinta.

