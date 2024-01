Michelle Hunzkier “sexy mama” con le pantofole di pelo La conduttrice si concede un po’ di relax con un look casalingo e sfoggia un paio di ciabatte fluffy ironizzando sul suo outfit. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Michelle Hunziker utilizza i social con ironia. La conduttrice ha pubblicato tra le sue storia Instagram un'immagine delle sue nuove pantofole, un paio di Birkenstock modello Boston ricoperte di pelo. "Sexy mama", scrive la quarantatreenne, ironizzando sul suo outfit. La passione per le ciabatte particolari la caratterizza, qualche tempo fa era apparsa con un modello a forma di pesce rinominandole "ciabapesce", che avevano estasiato i fan. Hunziker riesce a far convivere senza problemi il suo lato sensuale e quello più casalingo, mostrandosi anche in momenti di vita quotidiana, come quando ha postato un video in cui cucinava indossando un paio di maxi occhiali da sole brillanti.

La presentatrice di origini svizzere è tornata a Milano dopo una vacanza sulla neve assieme al compagno Alessandro Carollo e le figlie Sole e Celeste Trussardi, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi, raggiunta anche dall'amica Ilary Blasi, con cui ha trascorso il veglione di Capodanno. Michelle Hunziker ha una vera e propria passione per i look con il pelo, sulla neve, infatti, aveva sfoggiato un cappotto bianco fluffy, trend del momento. Nell'attesa di vederla tornare sulle scene, la conduttrice si concede un po' di relax e scende dai tacchi a spillo, che ormai, c'è da dire, non vanno più di moda.