Michelle Hunziker col tailleur di velluto: il look magenta per il primo Capodanno col nuovo fidanzato Michelle Hunziker sta trascorrendo i primi giorni del 2024 sulle Dolomiti in compagnia delle figlie Sole e Celeste e del fidanzato Alessandro Carollo. Ecco il look che ha scelto per il pranzo di Capodanno organizzato col nuovo compagno e gli amici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Capodanno 2024 è ormai passato ma sono molte le star che continuano a godersi le vacanze organizzate per dare il via a nuovo anno tra relax e divertimento. È il caso di Michelle Hunziker, che da diversi giorni è volata sulle Dolomiti non solo con le figlie Sole e Celeste Trussardi ma anche col nuovo fidanzato Alessandro Carollo. I due non si nascondono più e, sebbene non abbiano ancora condiviso sui social la loro prima foto di coppia, si lasciano tranquillamente immortalare fianco a fianco durante gli eventi con gli amici. Cosa ha indossato la conduttrice per il primo pranzo dell’anno in compagnia di Ilary Blasi, Bastian Muller e il suo Alessandro?

Michelle Hunziker sulle Dolomiti con le figlie e Alessandro Carollo

È ormai risaputo che Michelle Hunziker abbia ritrovato l’amore dopo la rottura con Tomaso Trussardi, l’ex marito dal quale ha avuto due figlie, ma solo durante la vacanza a Campiglio ha deciso di uscire ufficialmente allo scoperto. Lo tagga nelle Stories e si lascia immortalare in alcuni scatti comparsi poi sul profilo di lui, rendendo così ufficiale la relazione che giorno dopo giorno diventa sempre più seria. Nelle ultime ore, ad esempio, si è data alle sciate in sua compagnia, apparendo sorridente e raggiante con una tuta da neve total white e una sciarpa fucsia.

Il look da neve di Michelle Hunziker

Il look di velluto di Michelle Hunziker

È stato però durante il primo pranzo del 2024 che la conduttrice ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha organizzato un banchetto con gli amici che sono in vacanza con lei, primi tra tutti Ilary Blasi e Bastian Muller, approfittandone per seguire il trend dei tailleur di velluto.

Il primo pranzo dell'anno con amici e fidanzato

Ha scelto un modello color magenta con pantaloni dalla linea dritta e giacca doppiopetto, completando il tutto con un lupetto a contrasto in verde acido. Capelli sciolti e lisci, borsetta Chanel in spalla (sempre in velluto ma in beige) e calice da vino tra le mani per brindare con le persone care: Michelle Hunziker non è mai stata tanto raggiante, a prova del fatto che l’amore con Alessandro le ha fatto ritrovare la serenità.

Michelle Hunziker col tailleur di velluto