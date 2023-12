Michelle Hunziker con Sole e Celeste sulle piste da sci: mamma e figlie indossano i bomber coordinati Michelle Hunziker sta passando le feste di Natale sulle Dolomiti col nuovo fidanzato Alessandro Carollo e con le figlie Sole e Celeste Trussardi. Sui social ha postato con quest’ultime, sfoggiando dei super trendy bomber da neve coordinati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è una delle tante star che hanno approfittato della lunga pausa lavorativa del periodo natalizio per concedersi una vacanza rilassante: per lei niente località oltreoceano o esotiche, a differenza di gran parte delle colleghe ha preferito la montagna, rendendo così omaggio alle sue origini svizzere. È volata sulle Dolomiti e, tra sciate poco dopo l'alba e soste negli chalet più in del luogo, si sta godendo al massimo le festività. A farle compagnia non c'è solo il nuovo compagno Alessandro Carollo, con il quale il rapporto sembrerebbe essere sempre più affiatato, ma anche le figlie Sole e Celeste, nate dal matrimonio ormai finito con Tomaso Trussardi.

Il look da neve di Michelle Hunziker

Sebbene gli amanti del gossip non vedano l'ora di ammirare il primo scatto social di coppia con Alessandro Carollo, Michelle Hunziker continua a posare "in solitaria" su Instagram, evitando di ufficializzare a livello mediatico la sua relazione. Questa mattina si è alzata presto per andare a sciare e ne ha approfittato per sfoggiare un look da neve tutto da imitare. Ha abbinato un paio di pantaloni tecnici in rosa salmone a una giacca a fondo bianco decorata con dei pezzi di ghiaccio colorati, completando il tutto con delle muffole black&white, per la precisione un modello firmato Level decorato con dei fiocchi di neve a contrasto (prezzo 170 euro).

Il look da neve di Michelle Hunziker

Il dettaglio che non è passato inosservato ai fashion addicted più incalliti? Michelle Hunziker si è vestita in coordinato con le figlie Sole e Celeste. Con loro ha raggiunto le piste da sci a bordo della tradizionale funivia e non ha potuto fare a meno di scattarsi un selfie "di famiglia" con tanto di look coordinati.

Michelle Hunziker in coordinato con Sole e Celeste Trussardi

Le piccole hanno posato sorridenti al suo fianco con indosso lo stesso piumino tecnico decorato con i pezzi di ghiaccio, l'unica differenza? Quello della mamma è a fondo bianco, quello delle figlie a fondo dark. Naturalmente Michelle ha coperto gli occhi delle bimbe con delle emoticon a forma di occhiali da sole, così da preservare la loro privacy, ma tanto è bastato per dare vita a un adorabile ritratto di famiglia. Prima o poi si lascerà fotografare anche con Alessandro?