Michelle Hunziker lancia il nuovo trend per l'inverno 2024: sulla neve indossa il cappotto fluffy La conduttrice sta trascorrendo le vacane invernali in Svizzera con il nuovo compagno e le figlie. Sulle piste, sorridente, sfoggia un capospalla fluffy, tendenza dell'inverno.

A cura di Annachiara Gaggino

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha scelto di trascorrere le vacanze invernali in montagna. La conduttrice di origini svizzere è tornata alla origini per queste festività optando per una vacanza sulle sue Alpi a Zermatt, assieme al nuovo compagno Alessandro Carollo e le figlie Celeste e Sole, nate dal precedente matrimonio con Tomaso Trussardi. Per provare qualcosa di nuovo e diverso, la famiglia allargata ha deciso di sperimentare una notte in igloo. Inoltre, in occasione del veglione di Capodanno sono stati raggiunti anche da Ilary Blasi, accompagnata dal fidanzato Bastian Muller e dalla figlia Isabel Totti.

Il cappotto fluffy di Michelle Hunziker

La conduttrice prosegue la sua fuga in montagna e, tra una discesa e l'altra, posa per un servizio fotografico amatoriale. Michelle Hunziker è stata immortalata sorridente sulla neve con un cappotto bianco che si intona perfettamente con il paesaggio, la conduttrice ha scelto un modello fluffy stile yeti. Lasciato aperto lo ha abbinato a un piumino dello stesso colore. Un capo che ormai sta spopolando sulle passerelle e che è diventato un must have, dalla montagna alla città il soprabito peloso è l'ossessione del momento, perfetto per ogni occasione e adatto alle fredde temperature invernali.

Un modello Ermanno Scervino

Chi ha proposto cappotti fluffy

A proporlo in collezione sono diversi marchi, anche se quello iconico rimane il Teddy Coat di Max Mara, che ha compiuto dieci anni proprio lo scorso anno. Dal tradizionale color cammello ad altre tonalità e lunghezze, questo capospalla è uno dei più desiderati, caldo, comodo è soffice è un pezzo perfetto per la stagione più fredda. Modelli simili sono stati visti sfilare da Gucci e da GCDS che li hanno realizzati in colori sgargianti, mentre più tenui sono quelli di AndreAdamo e Alessandro Vigilante. Blumarine tiene la texture ma la trasforma in un gilet, ideale per aggiungere un tocco di stile al proprio look.

Michelle Hunziker