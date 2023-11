Michelle Hunziker brilla in cucina con gli occhiali da sole tempestati di cristalli La presentatrice ha sfoggiato una montatura appariscente mentre si mostrava ai fornelli nelle sue storie su Instagram. Hunkizer è nota per la sua passione per gli occhiali particolari, di cui possiede una collezione.

A cura di Annachiara Gaggino

Michelle Hunziker

Si arricchisce la collezione di occhiali molto particolari di Michelle Hunziker. La presentatrice ha sfoggiato un modello molto appariscente tempestato caratterizzato da una montatura ampia tempestata di cristalli. "Chi non gira così per casa, scusate?", ha affermato la quarantaseienne nel video pubblicato nelle sue storie Instagram. "E chi non fa le polpette e il riso alla milanese con questo occhialetto?", ha proseguito mostrandosi ai fornelli.

Michelle Hunziker

Gli occhiali brillanti di Michelle Hunziker

A primo impatto gli occhiali scelti dalla conduttrice sembrano essere un modello firmato Gucci della collezione 2020. Un pezzo fuori produzione che aveva un costo di 567 euro e indossato anche dal Elton John. Gli stessi occhiali sono stati riprodotti proprio dal cantante per il lancio nella sua collaborazione con il brand di make-up Charlotte Tilbury, un'edizione limitata realizzata per le festività natalizie che promuove l'ente benefico del musicista, il The Rocket Fund, impegnato nella lotta contro AIDS e HIV e per combatterne lo stigma, ancora molto forte. Sono apparsi molti video sui social in cui celebirty e influencer venivano omaggiati di questo regalo, non si sa se anche Michelle Hunziker fosse tra loro, ma sembra molto probabile.

Gli occhiali di Gucci

La passione di Michelle Hunziker per gli occhiali appariscenti

Michelle Hunzker non riesce proprio a fare a meno di un paio di occhiali vistosi. L'abbiamo vista quest'estate sfoggiare un paio di occhiali da sole molto particolare firmati Madiara dalla montatura in legno e decorati da righe verticali. Un altro modello sfoggiato da Michelle Hunzker è stato quello dalla montatura spessa e rosa, in pieno stile Barbiercore, il trend dell'estate.