Michelle Hunziker, il dettaglio inconsueto nel look: d’estate indossa gli occhiali di legno Michelle Hunziker ama impreziosire i look con accessori originali: i nuovi occhiali da sole sono in legno.

A cura di Giusy Dente

Nei look quotidiani di Michelle Hunziker c'è un elemento ricorrente, a cui la conduttrice proprio non sa rinunciare. Vanta infatti una collezione di occhiali da sole molto variegata, con modelli griffati e altri molto originali, perfetti per impreziosire anche gli outfit apparentemente più semplici, rendendoli subito trendy e accattivanti.

Michelle Hunziker mai senza occhiali da sole

Gli occhiali da sole sono accessori carissimi a Michelle Hunziker: ne possiede diversi, tutti originali e alla moda. Nella collezione spicca un modello con montatura asimmetrica che dona allo sguardo un'espressione sconcertata. Immancabile un modello "da gatta", per look retrò da vera diva. Questa estate ha puntato su un modello colorato, alleati perfetti per difendersi dal sole con stile: sono il trend del momento. Spesso la conduttrice si è anche fatta vedere con gli occhiali da vista, nei suoi momenti quotidiani di assoluta semplicità casalinga, in versione acqua e sapone.

Quanto costano gli occhiali di Michelle Hunziker

E a proposito di occhiali da sole originali, la new entry nella collezione di Michelle Hunziker è un modello in legno, aste comprese (dotate di cerniere per rimuoverle con facilità). Sono occhiali Madiara (brand della designer Madiara Sangare) molto leggeri, dalla forma squadrata; le righe verticali conferiscono un aspetto unico e distintivo. Hanno un violoncello di metallo come dettaglio decorativo. Il colore della lente è a scelta: marrone (come quelli della conduttrice) e grigio. Costano 269 euro e sono realizzati a man0 da artigiani italiani. Da Delia Duran e Federica Pellegrini, diversi vip hanno indossato queste creazioni. Il modello di Michelle Hunziker è il più trendy e originale dell'estate: si va ad affiancare ai modelli più gettonati dell'estate 2023 (da quelli rosa Barbie a quelli tartarugati).

in foto: occhiali Madiara

L'estate di Michelle Hunziker

Per Michelle Hunziker questa è la prima estate da nonna: entusiasta del nuovo ruolo e dell'arrivo in famiglia del primo nipotino, sta trascorrendo col piccolo Cesare più tempo possibile. La nascita del bimbo (figlio di Aurora Ramazzotti) l'ha resa felicissima e con l'ironia che la contraddistingue, ha molto ironizzato sulla nuova vita da nonna.

Ovviamente, ha scherzato sullo stereotipo della nonna tradizionale e ha sfidato certi cliché, pronta a portare alta la bandiera di nonna 2.0, una nonna moderna, pronta a sfide e avventure, fiera della propria femminilità. Questa estate, Michelle Hunziker certamente ne approfitterà anche per ricaricare le energie, in vista dei nuovi impegni professionali. È stata confermata nei palinsesti Mediaset dell'autunno la nuova stagione di Michelle Impossible.