Michelle Hunziker cambia stile: a casa indossa i maxi occhiali total black Michelle Hunziker ha cambiato look per passare una giornata casalinga all’insegna del relax. Niente make-up sofisticati, accessori sofisticati e outfit da sera, sui social ha debuttato con un paio di maxi occhiali da vista.

A cura di Valeria Paglionico

Siamo sempre stati abituati a vedere Michelle Hunziker impeccabile sui palcoscenici più ambiti del nostro paese ma è sui social che lascia spazio alla comodità e al casual. Nonostante sia spesso impegnata con mille progetti professionali, ama la quotidianità casalinga e non ci pensa su due volte a immortalarsi in versione acqua e sapone per foto e Stories condivise sui social. Di recente lo ha fatto ancora una volta ma la cosa particolare è che ha sfoggiato un look davvero inedito in pieno stile nerd. Niente abiti da sera, make-up sofisticati e accessori griffati: ecco come si è mostrata la conduttrice di origini svizzere sul suo profilo Instagram.

Il look acqua e sapone di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker diventerà nonna tra qualche mese ma non per questo ha rivoluzionato le sue abitudini quotidiane, anzi, continua a darsi alla costante attività fisica e ad apparire splendida e glamour agli eventi più ambiti del nostro paese. Lo scorso weekend, però, lo ha dedicato alle figlie ed è con loro che ha realizzato un adorabile ritratto di famiglia condiviso sui social. Nelle ultime ore, complici anche le recenti giornate uggiose e piovose, si è coccolata tra le mura di casa. Quale migliore occasione di questa per puntare su un make-up acqua e sapone? Fatta eccezione per un semplice tocco di mascara, ha rinunciato al trucco, apparendo ugualmente raggiante col sorriso stampato sulle labbra.

Michelle Hunziker con i maxi occhiali

Michelle con gli occhiali da vista sui social

In quanti portano gli occhiali da vista ma li indossano solo a casa? È il caso di Michelle Hunziker, che nelle ultime ore non ha avuto paura di immortalarsi in versione nerd per alcuni scatti social. Ha realizzato alcuni selfie in primo piano mentre ha il cagnolino Lilly tra le braccia e indossa un maglioncino nero e una sciarpa beige. A fare la differenza è il beauty look: sul viso la conduttrice sfoggia un paio di maxi occhiali con la montatura doppia e total black, messi in risalto da un'acconciatura raccolta tirata all'indietro. Sebbene a primo impatto appaia molto diversa dal solito, sta benissimo anche in questa versione, a prova del fatto che gli occhiali possono diventare un accessorio super glamour.