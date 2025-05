Michelle Hunziker brilla nella finale di Eurovision: il nipotino Cesare la riconosce in tv

video suggerito

A cura di Giusy Dente

L'avventura dell'Italia all'Eurovision 2025 si è chiusa col quinto posto conquistato da Lucio Corsi, nella finale che si è svolta a Basilea. La vittoria è andata all'Austria, rappresentata da JJ, mentre Tutta l'Italia di Gabry Ponte, che ha gareggiato per San Marino, si è piazzata ultima. La Svizzera ha chiuso al decimo posto con 214 punti. Michelle Hunziker è stata la conduttrice della finale direttamente lì in Svizzera, insieme a Hazel Brugger e Sandra Studer. La conduttrice ha scelto un look super glamour e aveva tutta la famiglia a fare il tifo per lei da casa.

Il look di Michelle Hunziker a Eurovision 2025

La conduttrice è salita sul palco dello St.Jakobshalle di Basilea per presentare la finale dell'Eurovision, una serata ricchissima di emozioni. L'Italia ha fatto la sua bella figura, grazie alla poetica interpretazione di Lucio Corsi dell'amatissimo brano sanremese Volevo essere un duro, che ha sfiorato il podio. La conduttrice è uno dei volti di punta della nostra televisione, ma è amatissima anche nel suo Paese d'origine, la Svizzera, che difatti l'ha scelta per questa serata così importante.

Michelle Hunziker in Giorgio Armani Privé

Per l'occasione, ha scelto un look da vera diva, dal tocco glamour e scintillante. Ha indossato un abito di Giorgio Armani Privé, la sua Maison del cuore, quella che la accompagna sempre nei momenti più importanti (compreso Sanremo e Michelle Impossible). È un vestito strapless a sirena interamente ricoperto di cristalli, a cui ha aggiunto un ulteriore tozzo prezioso di luce: il collier firmato Crivelli in oro e pavé di brillanti, con bracciale e anello coordinati.

Michelle Hunziker indossa gioielli Crivelli

Cesare fa il tifo per nonna Michelle

Michelle Hunziker è nonna: fa effetto dirlo, eppure è così! Lei ha spesso ironizzato su questo nuovo ruolo, sul fatto di essere una nonna giovane, sportiva, glamour, così diversa dallo stereotipo che solitamente si ha delle nonne. La vita da nonna le piace molto, ama prendersi cura del piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti, anche se questo nulla ha tolto al suo essere una donna piena di vita, sempre in movimento, presissima dal lavoro, con tanti progetti, iperattiva.

Quest'ultima la figlia di Michelle Hunziker e Erosa Ramazzotti non si è persa la finale dell'Eurovisione e ha fatto il tifo per sua madre, dal divano di casa. Con lei c'era anche il bambino, che ha immediatamente riconosciuto la nonna sul piccolo schermo. Nel tenero video condiviso dall'influencer si vede il piccolo che indica la nonna e la chiama.