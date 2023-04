Michelle Hunziker in pantofole e bigodini ironizza sulla nuova vita “da nonna” Nella parodia Gerry Scotti e Michelle Hunziker ironizzano sulla vita da nonni tra acciacchi dovuti all’avanzare dell’età, visite ai cantieri, partite a canasta.

A cura di Giusy Dente

Quando Michelle Hunziker ha saputo della gravidanza di sua figlia Aurora Ramazzotti è stata sin da subito entusiasta e impaziente di stringere a sé il nipotino. Il piccolo Cesare è nato il 30 marzo e la conduttrice ha definito quella giornata la più bella della sua vita. L'emozione di essere nonna è enorme: non vedeva l'ora di poter accarezzare il bebè e fare la nonna. Nonna sì, ma per favore niente stereotipi!

Michelle Hunziker difende la "nonnitudine"

Quando è nato il piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Gofferdo Cerza, i social hanno simpaticamente ironizzato sul ruolo di Michelle Hiunziker: possibile che proprio lei, così glamour, in forma e giovanile, possa essere già nonna? Ovviamente i meme che circolano in questi giorni fanno leva sullo stereotipo della nonna e su una serie di cliché radicati nell'immaginario collettivo. Ma Michelle Hunziker, questi falsi miti non ha alcuna intenzione di assecondarli. Sa benissimo di godere dell'affetto del pubblico, che anzi la ama proprio per la sua inarrestabile grinta.

Lei infatti difende queste caratteristiche, definendosi una "nonna 2.0". Ha invitato le donne a portare alta la bandiera della "nonnitudine". Lei lo sta facendo anche a Striscia la Notizia, il suo nuovo impegno professionale dopo Michelle Impossible: fa coppia con Gerry Scotti al bancone del tg satirico. I due sono la prima coppia di nonni a condurre il programma! Sono stati al timone insieme diverse volte in passato, è palese quanto siano affiatati. Lo hanno dimostrato anche con un nuovo ironico video.

Michelle Hunziker e Gerry Scotti in versione nonni

Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno condiviso sui social un video ironico, per scherzare sul loro nuovo ruolo di nonni. Mentre la conduttrice ha da poco accolto in famiglia il primo nipotino, il collega ha già due nipotini. Nella clip interpretano i nonni come sono solitamente immaginati, nelle versioni più stereotipate. Ecco dunque la 46enne seduta sul divano con le pantofole ai piedi e i bigodini sulla testa, che si lamenta delle vene varicose e si emoziona all'idea di andare a fare visita a un cantiere. Nella parodia vestono i panni di due nonni alle prese con i primi acciacchi dovuti dell'età e con la tipica vita del pensionato, con le medicine che scandiscono il passare delle ore e le partite di canasta o sul campo da bocce. "A furia di chiamarci nonni iniziamo a crederci sul serio" ha scritto.