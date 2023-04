Michelle Hunziker sfida i cliché, con la schiena nuda porta alta la bandiera di nonna 2.0 Michelle Hunziker è felice di essere una nonna, ma non vuole assecondare certi stereotipi: “Basta cliché! Portiamo alta la bandiera della nonnitudine 2.0”.

A cura di Giusy Dente

Nulla contro il termine nonna, ma lei scherzosamente ha detto che preferisce essere chiamata "mamma al cubo"! L'ironia non le è mai mancata e Michelle Hunziker ha trovato il modo di scherzare anche sul giorno più bello della sua vita: quello in cui in famiglia è arrivato il piccolo Cesare. Aurora Ramazzotti ha partorito, regalando a sua madre questa immensa emozione. La conduttrice si è goduta i nove mesi di gravidanza assieme alla 26enne: è stata presente sin dall'inizio, anzi è stata la prima a venirne a conoscenza. Ha subito ammesso di essere impaziente di stringere a sé il nipotino e di fare la nonna. Ed è decisamente una nonna glamour, giovanile e in forma, in barba a qualunque cliché.

Michelle Hunziker nonna 2.0

Quando è nato il piccolo Cesare, Michelle Hunziker (che gode di uno smisurato affetto da parte del pubblico) è diventata protagonista di diversi meme ironici. Possibile che proprio lei, così giovane e glamour, così piena di grinta e in forma sia una nonna? Il web ha ironizzato sulla figura della nonna radicata nell'immaginario collettivo, mettendola a confronto con lei. La 46enne ama uscire a fare serata con gli amici e si allena quotidianamente: non ha rinunciato al workout neppure nei giorni successivi alla nascita del nipotino. È anche tornata al lavoro. Dopo il successo di Michelle Impossible, è nuovamente al bancone di Striscia la Notizia assieme a Gerry Scotti: è la prima volta che il tg satirico viene condotto da due nonni!

Proprio per sfidare i cliché che ancora gravano su molte donne e nonne, lei ha deciso invece di difendere la "nonnitudine 2.0". Ha invitato le nonne a scattarsi delle foto proprio per dimostrare che non esistono stereotipi da assecondare, che avere dei nipoti non toglie nulla a ciò che si è come donne e che dunque si può continuare a essere trendy, alla moda, seducenti. A essere semplicemente ciò che si è, insomma, in totale autenticità.