Aurora Ramazzotti era con Michelle Hunziker quando ha scoperto la gravidanza (con lo stesso pigiama) Aurora Ramazzotti quando ha scoperto di essere incinta era con sua madre Michelle Hunziker: al momento del test di gravidanza avevano un pigiama identico.

A cura di Giusy Dente

Incinta o non incinta? I rumors su una possibile gravidanza di Aurora Ramazzotti si sono rincorsi per settimane, prima che giungesse una conferma dalla diretta interessata. Tutto è cominciato questa estate, quando la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è stata avvistata in una farmacia, mentre acquistava un test. Il primo ad affermare con certezza la gravidanza è stato Alfonso Signorini, che poi si è pentito di aver diffuso la notizia. Inizialmente Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza hanno negato, per poi dire la verità a loro modo, con un ironico video condiviso sui social. La coppia ha già organizzato il gender reveal: aspettano un maschietto. Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker dunque stanno per diventare nonni per la prima volta. La conduttrice era con sua figlia, al momento della scoperta della gravidanza.

Aurora Ramazzotti, i retroscena sulla gravidanza

Ora Aurora Ramazzotti si sente pronta a parlare della sua gravidanza, tenuta nascosta per settimane ai fan, alla famiglia e agli amici. A tal proposito, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha specificato che andrebbe rispettato il volere dei genitori, quando preferiscono tenere la notizia per sé senza divulgarla subito, perché ognuno la vive a modo proprio e non c'è da offendersi. La 25enne ha risposto ad alcune domande sui social.

Ha innanzitutto tranquillizzato tutti, dicendo che sta bene e che sta cercando di vivere questo momento in modo cauto ed equilibrato: in questo, la presenza del compagno le sta rendendo tutto più semplice. Ha poi svelato che la prima a sapere la notizia è stata la sua migliore amica, Sara Daniele (figlia di Pino Daniele), anche se a distanza. Lei ha mantenuto il segreto con tutti, anche quando ormai i giornali avevano "spifferato" tutto in anticipo.

Ma ha anche svelato un retroscena che riguarda proprio il giorno del test di gravidanza. Con lei c'era sua madre Michelle Hunziker, che dunque ha vissuto di persona il fatidico momento, quando il test di gravidanza ha rivelato l'esito positivo. L'influencer ha dichiarato di aver provato una miriade di emozioni tutte insieme: paura, felicità, commozione, amore, sorpresa. Ha condiviso con fan e follower uno scatto di quel momento: Michelle e Aurora sono in bagno, poggiato sul lavandino si intravede il test di gravidanza. Le due sonno sono di spalle strette in un abbraccio e, del tutto casualmente, avevano addosso lo stesso pigiama rosa a fiori!