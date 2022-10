Michelle Hunziker in tailleur: il primo look da futura nonna è un omaggio al sesso del nipote Michelle Hunziker ha partecipato al gender party reveal di Aurora Ramazzotti e ha pensato bene di sfoggiare un look a tema. Il colore del suo completo doppiopetto è infatti un omaggio al sesso del futuro nipote.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker non potrebbe essere più felice: si è ormai lasciata alle spalle la separazione da Tomaso Trussardi ed è pronta per dare il via a una nuova esperienza. Questa volta, però, non c'entra né la vita sentimentale, né gli impegni professionali, semplicemente presto diventerà nonna. La figlia Aurora Ramazzotti è incinta, aspetta il primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza, e, sebbene inizialmente abbia preferito tenere la notizia nascosta, ora che è uscita allo scoperto non può fare a meno di condividere la sua gioia sui social. Nel weekend è diventata protagonista del gender reveal party ma forse era inconsapevole del fatto che il look della mamma nascondeva un piccolo indizio sul sesso del bebè.

Michelle Hunziker col completo mannish

Aurora Ramazzotti diventerà mamma di un maschietto, lo ha scoperto durante il gender reveal party a cui ha partecipato lo scorso weekend. Tra gli invitati c'erano anche i genitori, che per l'ennesima volta si sono riuniti, dando vita a un adorabile siparietto familiare. È stata però soprattutto Michelle Hunziker ad attirare tutti i riflettori su di sé e non solo perché in uno degli scatti condivisi dalla figlia influencer si è mostrata mentre abbraccia calorosamente l'ex marito Eros Ramazzotti, ha anche sfoggiato un look incredibilmente glamour. Ha seguito il trend della moda mannish, non lasciando nessun dettaglio di stile al caso.

Aurora Ramazzotti col completo azzurro

Il primo look da nonna di Michelle Hunziker

Se Aurora Ramazzotti ha optato per un completo "neutro" in viola, sua mamma Michelle ha preferito puntare sull'azzurro, così da rendere omaggio al sesso del nascituro. Ha sfoggiato un tailleur doppiopetto con pantaloni classici e giacca doppiopetto leggermente oversize, un modello decorato con una stampa Principe di Galles tono su tono, completando il tutto con una camicia bianca crop. Ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci e ha tenuto tra le braccia il suo "quarto figlio", il cane Odino. Aurora non avrà sospettato nulla quando l'ha vista arrivare all'evento in azzurro? L'unica cosa certa è che Michelle è già una nonna super trendy.