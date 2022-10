Aurora Ramazzotti sarà mamma di un maschietto: al gender reveal party veste viola col maxi cappello Aurora Ramazzotti ha scoperto il sesso del bebé che aspetta durante un gender party reveal organizzato dall’amica Sara Daniele: diventerà mamma di un maschietto. Ecco il look sfoggiato dalla figlia di Michelle Hunziker per la festa divertente ed emozionante.

A cura di Valeria Paglionico

Dopo settimane in cui tutti i giornali di gossip parlavano della sua presunta gravidanza, qualche giorno fa Aurora Ramazzotti ha confermato personalmente la notizia. Lo ha fatto con un video ironico in cui scherzava con gli amici e col fidanzato Goffredo Cerza, rivelando solo alla fine di essere davvero incinta questa volta. Ora che ha superato la fase critica della dolce attesa non si nasconde più e sui social non riesce contenere l'immensa gioia che prova in questo momento magico della sua vita. Lo scorso weekend la migliore amica Sara Daniele le ha organizzato il gender reveal party, una maxi festa all'insegna del divertimento e del relax durante la quale ha scoperto il sesso del bebé che porta in grembo: la figlia di Michelle Hunziker diventerà mamma di un maschietto.

Il gender reveal party di Aurora Ramazzotti

"Avere la mia famiglia sgangherata tutta insieme, guardare i miei fratellini giocare, sentire la complicità con la famiglia di Goffredo, respirare la gioia dei miei amici. Davvero non saprei dirvi un momento della mia vita in cui io sia stata più felice. Una giornata perfetta. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a renderla tale", sono queste le parole usate da Aurora Ramazzotti per condividere su Instagram le foto del gender reveal party. Al suo fianco c'erano davvero tutti oltre al futuro papà Goffredo, dai genitori Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ai suoceri, fino ad arrivare a nonna Ineke e agli amici più stretti, prima tra tutte Sara Daniele. Tra giochi di gruppo, palloncini rosa e azzurri e una maxi torta, la Ramazzotti ha scoperto di aspettare un maschietto.

Aurora Ramazzotti con gli occhiali da sole mini

Aurora Ramazzotti col completo mannish al gender reveal party

L'avevamo lasciata col tubino fasciante mentre mostrava la silhouette pochi giorni dopo aver confermato la gravidanza, oggi ritroviamo Aurora Ramazzotti in versione mannish. Per il gender reveal party ha indossato un tailleur viola con pantaloni e blazer coordinati e ha completato il tutto con top nero a collo alto e stivali con la punta quadrata in total black. Non sono mancati gli accessori da diva, dai mini occhiali da sole con la montatura gold al cappello a falda larga in arancione acceso. Insomma, sebbene il pancino non sia ancora visibile, è già chiaro che Aurora non ha alcuna intenzione di rinunciare alla passione per la moda durante la dolce attesa: quali saranno i suoi prossimi outfit premaman?