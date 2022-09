Aurora Ramazzotti mostra il pancino: il primo look premaman è con tubino grigio e blazer Aurora Ramazzotti ha confermato di essere incinta e ora si intravede la pancia che cresce. La madre Michelle Hunziker: “Sei bellissima”

A cura di Beatrice Manca

Dopo settimane di gossip e rumor, Aurora Ramazzotti ha confermato la gravidanza con un ironico video girato insieme al fidanzato Goffredo Cerza: la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è incinta e i futuri nonni non potrebbero essere più felici. Lo conferma proprio la mamma Michelle, che su Instagram ha mostrato il primo look premaman della figlia: "Sei bellissima – le dice – hai una luce particolare".

Aurora Ramazzotti è chic in gravidanza

La conduttrice tv e influencer è sempre attenta allo stile e ogni look che sfoggia fa tendenza. Anche in gravidanza non rinuncia a minidress e anfibi: per andare a trovare la madre Michelle Hunziker ha scelto un tubino grigio con dettagli cut out. La linea aderente del vestito mette in risalto la prima rotondità, appena accentuata. Per completare il look Aurora Ramazzotti ha indossato un maxi blazer, la giacca perfetta per i primi freddi, e un paio di anfibi neri senza calze.

Aurora Ramazzotti mostra la pancia con un minidress grigio

La reazione di Michelle Hunziker: "Hai una luce splendente"

Michelle Hunziker ha condiviso le immagini della visita su Instagram, sottolineando la bellezza della figlia: "Fatti vedere – le dice – hai una luce splendente, particolare…se non ti conoscessi direi che sei incinta!", scherza. In effetti Aurora Ramazzotti è radiosa e splende senza un filo di trucco, mostrandosi serena e felice per l'arrivo di un figlio. Madre e figlia hanno meno di vent'anni di differenza e sono assolutamente complici: Michelle Hunziker sarà una nonna giovanissima ed è già felice all'idea!