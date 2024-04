Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker vestono matchy matchy all’insegna dei colori neutri

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Tra video ironici, selfie, foto di famiglia e scatti professionali sul set, sui social Aurora Ramazzotti è attivissima nel condividere con fan e follower la sua quotidianità, quella privata e quella lavorativa. Lo fa con spensieratezza e naturalezza, mostrando non solo i momenti belli, ma anche gli aspetti negativi dell'esposizione mediatica. Più volte si è trovata a gestire i commenti degli haters e gli attacchi gratuiti, a cui col tempo ha imparato a dare sempre meno peso. Una grande protagonista sui suoi social è mamma Michelle Hunziker, con cui ama trascorrere il tempo libero e con cui condivide anche progetti di lavoro. Di recente sono state insieme sul palco di Michelle Impossible: c'è altro in vista per le due?

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker: neo mamma e nonna vestono coordinate

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno un legame speciale. Proprio la conduttrice è stata la prima a sapere della gravidanza della 27enne e da quando è nato Cesare, il loro rapporto si è fortificato ancora di più. Nei panni di nonna, la Hunziker si trova benissimo: è un ruolo su cui ha anche ironizzato tanto, perché il primo nipotino le ha stravolto la vita, ma non ha mai ceduto aglio stereotipi sull'età e ai vari cliché, definendosi anzi una nonna 2.0, giovanile e fiera della propria femminilità.

In passato proprio l'avvenenza della 47enne è stata un problema: per sua figlia era difficile accettare il peso del confronto. Ma poi, anche questo è diventato oggetto di ironia, benché certe battutine non si siano mai placate. Oggi sono unite e complici, condividono anche alcuni aspetti di vita professionale: da anni, ormai, Aurora Ramazzotti sta seguendo le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo. Quando si fanno vedere insieme sui social è sempre una festa per i fan, che le amano per la loro contagiosa allegria, la leggerezza, la spontaneità.

Nell'ultimo scatto hanno sfoggiato un look matchy matchy. Si sono vestite coordinate, all'insegna dei colori neutri. Intramontabile T-shirt bianca per nonna Michelle, con pantaloni beige a vita alta con fusciacca e giacca abbinata. Salopette coi tasconi invece per la neo mamma, abbinata a maglietta a maniche lunghe, tutto tono su tono, con giacca denim oversize, cappellino e borsa di Saint Laurent. È la LouLou color crema in bouclé da oltre 1000 euro.