Com’era Michelle Hunziker da piccola: le foto in cui è identica ad Aurora Ramazzotti Michelle Hunziker ha ritrovato alcuni scatti dell’infanzia e non ha esitato a condividerli sui social. In quanti hanno notato che da piccola era identica alla figlia Aurora Ramazzotti? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Michelle Hunziker è da sempre molto attiva sui social e praticamente ogni giorno documenta i suoi impegni familiari e professionali, così da mantenere un rapporto diretto con i milioni di followers. Nelle ultime ore si è data a una delle sue attività preferite: rispolverare gli album di foto dell'infanzia. Naturalmente non ha potuto fare a meno di condividere tutto su Instagram, approfittandone per commentare gli scatti vintage con un pizzico di ironia. Il dettaglio che non è passato inosservato è che sua figlia Aurora Ramazzotti ha ereditato da lei l'incredibile bellezza.

Le foto di Michelle Hunziker da piccola

Le due foto del passato di Michelle Hunziker sono letteralmente adorabili. Nella prima appare piccolissima in coordinato con la mamma e il fratello: i tre sorridono spensierati in camera e sono tutti "pigiamati" con dei look "da letto" dai colori complementari, ovvero il verde, il rosso e il bianco. Il secondo scatto, invece, vede la conduttrice un tantino più grande in versione parigina, ovvero con un completino bianco e rosso abbinato a un basco in tinta portato sui capelli cortissimi. La cosa particolare è che nell'immagine c'è anche il padre: di lui ha parlato spesso sui social ma solo di rado lo ha anche mostrato.

Michelle Hunziker da piccola con i genitori

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti come due gemelle

Il dettaglio che non si può fare a meno di notare guardando le foto di Michelle Hunziker da piccola? All'epoca era praticamente identica ad Aurora Ramazzotti da bambina. Stesso taglio d'occhi allungato, stesso naso a patatina e stessa espressione vispa: se non fosse per il fatto che le foto dell'infanzia della conduttrice sono vintage, si farebbe non poca difficoltà a distinguere le due.

Leggi anche Michelle Hunziker senza trucco: al naturale somiglia in modo impressionante ad Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker da piccola col papà e il fratello

Così come la madre, anche Aurora ama aprire gli album dei ricordi e sui social non esita a postare gli scatti più originali di quando aveva poco più di 2-3 anni. Il piccolo Cesare somiglierà sia a lei che alla nonna? Al momento non si sa, Aurora preferisce evitare di mostrare il viso del bimbo su Instagram, così da preservare il più possibile la sua privacy.

Aurora Ramazzotti da piccola