La rivoluzione di stile di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: nude look per la copertina insieme Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno posato insieme sulla copertina di Tings Magazine. Per l’occasione hanno rivoluzionato il loro stile, lasciando trionfare la sensualità con dei nude look in pizzo trasparente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sulla cover di Tings Magazine

Michelle Hunziker è tra le donne più amate della tv italiana e, complice il successo della nuova edizione del suo one woman show Michelle Impossible, è tornata alla ribalta con la sua grinta, la sua bellezza e i suoi look eleganti e sofisticati. Chi è la sua prima fan? Aurora Ramazzotti, che non esita a essere presentissima in tutte le sue esperienze sia professionali che private. Le due sono legatissime e lo dimostrano ogni volta che appaiono fianco a fianco sia sui social che nella vita reale. Non sorprende, dunque, che nelle ultime ore abbiano voluto realizzare un esclusivo shooting insieme: ecco lo scatto da copertina super glamour di mamma e figlia.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti cambiano stile

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono diventate protagoniste della nuova copertina di Tings Magazine. Fotografate da Justin Campbell, hanno posato per la settima edizione del progetto Steel, lasciando emergere la sensualità e il fascino che le contraddistinguono. Per l'occasione hanno temporaneamente detto addio alla stylist di fiducia Susanna Ausoni (che ormai da anni le segue in tutti gli eventi professionali), hanno preferito affidarsi a Giorgio Branduardi, che ha avuto il merito di aggiungere una piccola rivoluzione iper femminile al loro stile. Le due hanno puntato sull'effetto nudo, lasciando trionfare le trasparenze e il pizzo traforato.

Chi ha firmato gli abiti di pizzo di Michelle e Aurora

Nella foto da copertina Michelle appare sullo sfondo con uno sguardo serio rivolto dritto in camera e stesa sulle sue ginocchia c'è la figlia Aurora. Entrambe hanno indossato dei sensuali slip dress in pizzo nero firmati Alberta Ferretti: la mamma ha optato per un modello con spalline sottilissime, scollo a V e dettagli a rete sia sul seno che sulle gambe, mentre la figlia ha preferito una variante in pizzo trasparente e floreale che lascia intravedere chiaramente l'intimo. Make-up naturale curato da Giusi Mertoli e acconciature con capelli sciolti realizzate dall'hairstylist Giannandrea: Michelle e Aurora con i loro look nudi sono delle assolute regine di sensualità.