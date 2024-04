Michelle Hunziker cambia look: per la primavera sceglie il caschetto asimmetrico

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è più attiva che mai dal punto di vista professionale: dopo aver spopolato con una nuova edizione di Michelle Impossible, il suo one woman show di Canale 5, ora è tornata dietro l'iconico bancone di Striscia la Notizia in compagnia dell'amico e collega Gerry Scotti. Sarà perché voleva aggiungere un tocco di novità al programma ormai leggendario o perché semplicemente intendeva inaugurare la primavera "col botto", ma la cosa certa è che nelle ultime ore la conduttrice ha fatto visita alla sua hairstylist di fiducia per cambiare look: ecco qual è il taglio di capelli midi che ha scelto per la bella stagione.

Michelle Hunziker dal parrucchiere

Ieri pomeriggio Michelle Hunziker ha ricevuto la visita di Alessia Solidani, l'amica hairstylist che da anni la segue curando nei minimi dettagli i suoi hair look. È stata proprio lei a tagliarle i capelli per la prima volta nella carriera qualche anno fa ed è da allora che la conduttrice sfoggia delle acconciature medie, fresche e sbarazzine. Ora per lei era arrivato il momento di dare una spuntatina alla chioma e lo ha fatto "a favore di telecamera" con un video postato sui social. Mostratasi tra le "grinfie" della parrucchiera, ha preannunciato che il nuovo taglio sarebbe stato netto ma graduale e alla fine ha mostrato il risultato super soddisfatta con tanto di didascalia "Io dico top".

Michelle Hunziker con Alessia Solidani

Il taglio di capelli must della primavera

Qual è il taglio che Michelle Hunziker ha scelto per la primavera? Un caschetto asimmetrico che arriva alla nuca sulla parte posteriore, mentre sul davanti ha due ciuffi più lunghi. Lo ha portato extra liscio e con la fila centrale, mettendo così in risalto le linee e le proporzioni perfette.

Michelle Hunziker col nuovo taglio di capelli

Ha debuttato in questa nuova versione sul palco di Striscia la Notizia, sul cui palco ha mixato stile minimal e sensuale con un tubino aderentissimo e strapless caratterizzato da una scollatura a V vertiginosa. In quante prenderanno ispirazione dalla conduttrice per rinnovare la loro immagine con l'arrivo della bella stagione?