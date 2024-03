Michelle Hunziker nella seconda puntata di Michelle Impossible: dal body all’abitino scintillante Dal body con bustier al minidress strapless scintillante, ecco i look sfoggiati nella seconda puntata di Michelle Impossible dalla padrona di casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Dato il successo delle precedenti edizioni, anche quest'anno Michelle Hunziker è tornata in tv col suo show Michelle Impossible. Musica, ballo, sketch comici: insomma, intrattenimento allo stato puro in ogni forma, in compagnia di tanti amici e colleghi. Come sempre, la padrona di casa ha scelto di condividere il palco con altri volti amatissimi dello spettacolo: confermati nel cast fisso Andrea Pucci e Katia Follesa, a cui si aggiungeranno volta per volta tanti altri ospiti. Immancabile, anche quest'anno, la presenza di Aurora Ramazzotti, già vista anche in passato in scena con sua madre, di cui sta seguendo le orme. Stavolta, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è stata coinvolta per recitare nella parodia della soap opera Terra Amara. Lo show prevede l'alternanza di tanti momenti diversi, che richiedono quindi anche diversi cambi d'abito per la regina della serata. Ne ha anticipato qualcuno sui social, in vista della messa in onda dello show.

I look di Michelle Hunziker

La conduttrice nella seconda puntata ha proseguito il filone dei look scintillanti, che ama sfoggiare nelle grandi occasioni. Nella puntata d'esordio era stata la volta di una serie di capi decorati con cristalli e paillettes, che l'hanno resa la regina assoluta della serata: un elegante abito da sera strapless di Giorgio Armani poi un body con frange abbinato a mantello e stivali coordinati, in stile Beyoncé.

Nella seconda puntata non poteva mancare lo scintillio sui vestiti. La conduttrice ha infatti indossato un abitino strapless con décolleté nere dal tacco vertiginoso, il tutto impreziosito da un vistoso collier per dare ancora più luce. Ancora nero per il secondo outfit: un body aderentissimo con colletto leggermente rialzato e con bustier sovrapposto, abbinato a un paio di collant a rete nude.

Il terzo look ricorda quello della prima puntata. È un coordinato composto da ampia gonna a vita alta e top effetto nudo, con applicazioni sul seno. Mentre per il debutto il completo aveva delle bocche rosa come decorazioni, stavolta ci sono delle mani dorate con tanto di unghie smaltate in rosso.