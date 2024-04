Michelle Hunziker torna a Striscia la Notizia: nella prima puntata è chic in tuta e tacchi a spillo

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker sta vivendo un momento davvero fortunato e soddisfacente dal punto di vista professionale: dopo il successo del suo one woman show Michelle Impossible, ieri sera è tornata al timone di Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti. È il nono anno consecutivo che i due condividono l'iconico bancone del tg satirico ma, nonostante gli anni che passano, non perdono la verve e la simpatia che da sempre li contraddistingue. Ieri sera è andata in onda la prima puntata di questa nuova edizione e, come da tradizione, la conduttrice non ha rinunciato all'eleganza e al glamour: ecco cosa ha indossato per l'evento speciale.

Il look di Michelle Hunziker per la prima puntata di Striscia

Per dare il via alla sua 20esima edizione di Striscia la Notizia Michelle Hunziker è riuscita per l'ennesima volta a dare il meglio di lei in fatto di stile. Archiviati gli abiti principeschi e i look scintillanti che aveva scelto per Michelle Impossible, ora ha lasciato spazio all'eleganza senza tempo. Ha indossato una raffinata jumpsuit in grigio scuro, un modello dal taglio classico che ha messo in risalto la sua silhouette impeccabile: ha i pantaloni palazzo, la scollatura strapless e un elastico dietro alla schiena. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps in camoscio nero che si intravedevano appena.

Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Il beauty look di Michelle Hunziker

A rendere l'immagine di Michelle Hunziker ancora più sofisticata non poteva che essere un beauty look curato nei minimi dettagli. L'avevamo lasciata qualche giorno fa al naturale mentre faceva una dolce dedica social al piccolo Cesare, ora la ritroviamo in versione diva a Striscia. Capelli sciolti e lisci con la fila laterale, trucco sui toni del nude che sembra essere quasi "invisibile" e manicure bianco latte: la conduttrice è una star dalla classe innata che riesce sempre a sorprendere col suo animo chic. In quante prenderanno ispirazione da questo outfit glamour e senza tempo per aggiungere un tocco fashion alla primavera?

Michelle Hunziker con la jumpsuit