Michelle Hunziker per la primavera 2024 ricicla il completo gessato arancione Per la stagione primaverile, Michelle Hunziker dice addio ai colori scuri: la conduttrice ha scelto un completo gessato vitaminico, che le avevamo già visto indossare proprio in uno dei suoi programmi tv.

A cura di Arianna Colzi

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è tornata stabilmente a condurre Striscia la Notizia. La conduttrice è di nuovo accanto a Gerry Scotti nel programma Mediaset che la vede impegnata da anni. Tra un impegno di lavoro e l'altro, Hunziker ha trovato anche il tempo per cambiare il suo hairstyle per la primavera 2024, optando per un caschetto asimettrica. La conduttrice svizzera è reduce da un weekend tutto in famiglia in montagna e, tra un allenamento e una pratica beauty, non rinuncia ai look più glamour. Per una giornata ricca di impegni di lavoro, Hunziker ha riciclato un completo perfetto per la primavera.

Il completo arancione di Michelle Hunziker

Tra un impegno di lavoro e un allenamento al parco, Michelle Hunziker non ha dimenticato di scegliere un look perfetto per la Primavera/Estate 2024. La conduttrice ha sfoggiato un completo che le avevamo già visto un anno fa, quando era tornata a condurre Striscia la notizia con dopo la nascita del nipotino Cesare, figlio della sua primogenita, Aurora Ramazzotti. In quella puntata aveva stupito tutti optando per un completo gessato arancione, composto da gilet smanicato e pantalone coordinato a vita alta. Prima di cominciare la sua giornata, Hunziker si è scattata un selfie allo specchio, immortalando il look. Il pattern gessato è uno dei più in voga della stagione Primavera/Estate 2024, dove a dominare sono i colori pastello. Entrambi capi fanno parte del modello Dafne di Claire Collection e vengono venduti a 195 euro in totale.

Michelle Hunziker in Claire Collection

Stavolta, a differenza della puntata di Striscia la notizia, Hunziker ha abbinato al completo una camicia bianca e una cintura griffata: si tratta della fibbia da cintura H in pelle di Hermès, che viene venduta online a 755 euro. Un accessorio evergreen che non smette mai di esercitare il suo fascino.