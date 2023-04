Michelle Hunziker torna a Striscia la Notizia da nonna: la prima puntata è col gessato Michelle Hunziker è tornata a Striscia la Notizia. Ha debuttato col completo gessato colorato. È stata anche la prima puntata in qualità di nonna.

Michelle Hunziker è tornata in tv, al timone di un programma che le ha sempre dato grandi soddisfazioni e in cui il pubblico ama ritrovarla: Striscia la Notizia. È nuovamente al timone del tg satirico di Antonio Ricci, accanto a un compagno di avventura a cui è molto affezionata: lei e Gerry Scotti sono una coppia affiatata e che sul piccolo schermo funziona alla perfezione. Il loro è un sodalizio professionale di vecchia data. Si sono seduti l'uno accanto all'altra al bancone di Striscia per ben otto edizioni. Hanno esordito nel 2015 e condurranno insieme fino all'ultima puntata della 35esima stagione. Cosa c'è di nuovo stavolta? Sono la primissima coppia di nonni a condurre il programma!

Michelle Hunziker "mamma al quadrato

Sia Michelle Hunziker che Gerry Scotti sono nonni. Per la conduttrice questo ruolo è una novità, ma è già al settimo cielo per l'arrivo in famiglia di Cesare. Sua figlia Aurora Ramazzotti ha partorito pochi giorni fa e la 46enne è entusiasta. Sin dall'inizio ha ammesso di non vedere l'ora di fare la nonna: ha anche predisposto in casa sua una camera per il piccolo, con culla e fasciatoio.

Però il termine non le piace granché. Con la solita ironia che la caratterizza ci ha scherzato sù chiamando in causa sua madre Ineke, di fatto diventata una giovanissima bisnonna. Nelle Instagram Stories difatti ha condiviso una foto della donna, con in braccio il piccolo Cesare e ha scritto: "Facciamo così: Ineke è ancora la nonna di tutti mentre io sarò la mamma al cubo. Va bene?". Gerry Scotti invece ha già due nipoti: Vittoria nata nel 2020 e Pietro nato pochi mesi fa.

Il primo look di Michelle Hunziker a Striscia

Michelle Hunziker a Striscia la Notizia ha debuttato in qualità di nonna, o mamma al cubo che dir si voglia! Per la prima puntata del tg satirico ha scelto un completo gessato del brand Claire composto da pantaloni palazzo a vita alta con pince avanti e gilet sartoriale. Costano rispettivamente 95 euro e 80 euro.

in foto: completo Claire

Ha dato un'anteprima del look ai follower, mostrandolo però in versione bianca con righe nere. Poi in puntata ha sfoggiato lo stesso modello, ma in versione colorata, con base arancione. Ha abbinato al completo calzature Le Silla dello stesso colore. L'outfit è stato studiato dalla stylist e costume designer Susanna Ausoni,