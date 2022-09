Michelle Hunziker diventa nonna, commenta la gravidanza di Aurora Ramazzotti mentre si allena Aurora Ramazzotti ha annunciato ufficialmente di essere incinta del fidanzato Goffredo Cerza e Michelle Hunziker non potrebbe sentirsi più felice: tra qualche mese diventerà nonna per la prima volta. Ecco come ha commentato la notizia della gravidanza sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Nelle ultime settimane si era parlato molto della presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti ma solo oggi è arrivata la conferma ufficiale: con un video ironico in cui ha documentato tutte le volte in cui negli anni si è parlato della sua dolce attesa, la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha annunciato che questa volta è proprio vero. Nella didascalia ha poi spiegato il motivo per cui fino ad ora aveva preferito tenere la notizia nascosta, la sue parole sono state: "Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così". Ora il suo profilo social è stato invaso dai messaggi di auguri, anche se a spiccare su tutti è quello della mamma, che tra qualche mese diventerà nonna per la prima volta.

Michelle Hunziker in palestra mentre Aurora annuncia la gravidanza

Sarà perché sapeva che oggi sarebbe arrivato l'annuncio della figlia o perché voleva darsi la carica fin dalle prime ore del mattino, ma la cosa certa è che Michelle Hunziker ha cominciato la giornata con una Stories in cui dice: "Questa giornata sarà piena, intensa e proficua per tutti noi". Subito dopo si è mostrata alle prese con un allenamento di body building molto intenso: tra squat con 62,5 kg sulle spalle e sumo deadlifts, la conduttrice ha rivelato alcuni dei suoi segreti per tenersi in forma. Nel momento in cui Aurora ha postato il video in cui ha parlato della gravidanza, Michelle si trovava ancora in palestra e non ha esitato a ricondividere la clip con tanto di didascalia "Ebbene sì, ora si può dire. Solo a scriverlo piango, vi amo".

Michelle Hunziker pronta per diventare nonna

Michelle Hunziker è una nonna sportiva

Michelle Hunziker avrà presto il suo primo nipote ma di sicuro sarà una nonna tutt'altro che tradizionale. Lo ha dimostrato nel primo video condiviso sui social dopo l'annuncio della gravidanza di Aurora, nel quale appare in completino sportivo total black sullo sfondo di una palestra. Quando la sua personal trainer le chiede "Nonnina sei pronta a fare il prossimo esercizio?", la conduttrice svizzera risponde con entusiasmo mentre salta incrociando le gambe. Insomma, sono finiti i tempi in cui le nonne erano delle vecchine dall'aspetto e dallo stile retrò, le nonne moderne come Michelle Hunziker sono glamour, sportive e super dinamiche.