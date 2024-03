Michelle Hunziker anticipa gli abiti scintillanti del suo show di questa sera La conduttrice ha svelato sui suoi canali social alcuni dei look che sfoggerà durante la prima puntata di Michelle Impossibile & Friends, che torna su Canale 5 per la terza stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker svela in atenprima alcuni degli abiti che indosserà questa sera per la puntata del suo one-woman show Michelle Impossibile & Friends, in onda su Canale 5 alle 21.30. La conduttrice tornerà sul piccolo schermo con questo format, giunto alla terza edizione, con ospiti d'eccezione, come Andrea Bocelli, Gerry Scotti e Lorella Cuccarini. Nel programma di intrattenimento la presentatrice si cimenta in canto, ballo e recitazione e anche quest'anno avrà accanto a sé come cast fisso Andrea Pucci, Katia Follesa con l'aggiunta di Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Gianluca Fubelli (in arte Scintilla). Sul palco con lei anche la figlia Aurora Ramazzotti, che l'ha già accompagnata in questa avventura, con cui ha di recente pubblicato una strana foto con i baffi che anticipa le gag si questa puntata.

Michelle Hunziker e Katia Follesa

I look di Michelle Hunziker

Per la serata la conduttrice ha scelto degli abiti scintillanti firmati Giorgio Armani. Li ha anticipati pubblicando alcuni scatti sul suo profilo Instagram, un tripudio di brillanti per la prima puntata dello spettacolo. "Io e le mie girls stiamo scaldando i motori e ci siamo messe giù da gara per questa sera", ha scritto Michelle Hunziker. Nelle immagini condivise la si vede in compagnia di Katia Follesa e di Valentina Barbieri. Uno dei vestiti è lo stesso indossato da Cristina Marino per la Prima della Scala nel 2021, un abito lungo nero a bustier, con una profonda scollatura a cuore e arricchito di cristalli. Michelle Hunziker poi posa con un outfit semplice accanto alla giovane imitatrice che ha spopolato sui social, entrambe indossano una camicia bianca con gonna a tubino nero, stessa acconciatura. Valentina Barbieri si lancerà in un'imitazione della conduttrice.

Michelle Hunziker e Valentina Barbieri