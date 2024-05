video suggerito

Michelle Hunziker, per la primavera l’accessorio da avere è la borsa in denim: ecco quanto costa Per un sabato di primavera da trascorrere negli studi Mediaset, Michelle Hunziker ha optato per un look semplice impreziosito da una borsa a spalla in denim: quanto costa il modello griffato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Michelle Hunziker

Per Michelle Hunziker questo primo weekend di maggio sarà una due giorni in televisione. Ultimamente la carriera in tv le sta regalando diversi successi: poche settimane fa la conduttrice è stata omaggiata in Svizzera per tutto il lavoro fatto in questi ultimi trent'anni sul piccolo schermo. Ogni sera, poi, da diversi anni conduce con Gerry Scotti su Canale 5 Striscia la notizia: un programma che le ha regalato diverse soddisfazioni e anche qualche trasformazione bizzarra in camerino prima della diretta. Prima di passare in camerino per il trucco, mentre aspettava la sua truccatrice Laura Barenghi ha fatto un paio di storie su Instagram immortalando la borsa griffata che portava con sé.

La borsa intrecciata in denim di Michelle Hunziker

La borsa griffata di Michelle Hunziker

Raccontando qualche aneddoto sui suoi ormai trent'anni a Mediaset, Michelle Hunziker ha realizzato un video mentre attende l'arrivo della sua make up artist: "Sempre in anticipo al lavoro", rivela la conduttrice nella storia Instagram. Per il look da sabato di primavera ha scelto una camicia bianca in seta e una borsa a spalla in denim. Si tratta della tote bag modello Arco di Bottega Veneta.

La borsa Arco di Michelle hunziker

Quanto costa la borsa a spalla in total denim

Si tratta di una delle it-bag del brand italiano con la classica trama Intreccio che ha fatto la storia della Maison fondata negli anni Sessanta. Disponibile in cinque colori diversi, il modello in pelle attualmente è esaurito sul sito di Bottega Veneta nonostante costi 3200 euro. Il modello scelto da Michelle Hunziker, però, è in total denim, come vuole la tendenza che sta dominando la Primavera/Estate 2024. Si tratta di una versione già sold out praticamente ovunque, ma disponibile su qualche e-commerce online che vende accessori e capi usati o vintage. Attualmente il prezzo a cui viene venduta la borsa è di 2500 euro. Una variante super cool per l'estate e un modello sufficientemente capiente per portare tutto con sé.

La tote bag Arco di Bottega Veneta