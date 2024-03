Nella borsa di Michelle Hunziker: cosa porta con lei quando viaggia Cosa c’è nella borsa da viaggio di Michelle Hunziker? Lo ha rivelato sui social, sfidando le donne del suo staff a mostrare pubblicamente il contenuto delle loro shopper. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è super attiva a livello professionale: sebbene ogni settimana sia sul palco di Canale 5 con il suo one woman show Michelle Impossible, non rinuncia ad altri impegni lavorativi in giro per l’Europa. Questa mattina, ad esempio, è partita alla volta della Svizzera ma al momento ha preferito mantenere il progetto top secret. Complice il lungo viaggio affrontato in auto, ne ha però approfittato per fare un gioco con le donne del suo staff: le ha sfidate a mostrare pubblicamente sui social il contenuto della loro borsa. Naturalmente non ha potuto fare a meno di parteciparvi in prima persona, rivelando ai fan cos’è che porta sempre con lei quando parte per lavoro.

Gli accessori che Michelle Hunziker porta in viaggio

Dopo aver immortalato le collaboratrici con le borse che “strabordano” di accessori da viaggio, Michelle si è lasciata immortalare mentre svuota la sua shopper, certa del fatto che si sarebbe rivelata la più “vuota”. A cosa non rinuncia mai quando parte? Innanzitutto agli occhiali da vista che “per legge” ora è tenuta a portare sempre con sé (come lei stessa ha spiegato ironica sui social). Occhiali da sole, bottiglina d’acqua, una spazzola per capelli, caramelle alla valeriana, portafoglio, chiavi, caricabatterie, passaporto, cuffie wireless, prodotti di bellezza e altri occhiali: Michelle ha dato prova di prendersi cura della bellezza anche in viaggio.

La borsa di Michelle Hunziker

La borsa da viaggio di Michelle

Dato che in una sola Stories non è riuscita a rivelare tutto il contenuto della borsa, Michelle ha continuato in un nuovo video mostrando il lip oil, degli orecchini sparsi (tolti perché le cominciavano a far male le orecchie), gocce per gli occhi secchi, gomme da masticare (di cui una avvolta in un tovagliolo dopo essere stata già usata). Insomma, la conduttrice sembra essere pronta davvero a ogni tipo di evenienza, dai capelli spettinati agli improvvisi attacchi di stress, fino ad arrivare ai piccoli “inconvenienti” con la vista. In quanti riescono a essere tanto organizzati quando partono?

Michelle Hunziker rivela cosa c'è nella sua borsa