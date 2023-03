Michelle Hunziker nell’ultima puntata di Michelle Impossible: dai cristalli allo smoking “riciclato” Michelle Hunziker ha chiuso la seconda stagione di Michelle Impossible. Ieri è andata in onda l’ultima puntata ed è stata un trionfo di scintillii: ecco tutti i look della serata, dalla camicia di cristalli allo smoking “riciclato”.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker ha raggiunto l'ennesimo successo della sua carriera: è diventata protagonista della nuova edizione di Michelle Impossible, il "one woman show" che la vede alle prese con balli, canti e performance esclusive su Canale 5. Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata della stagione, al di là degli ospiti speciali, da Pio e Amedeo ad Aurora Ramazzotti (col suo meraviglioso pancione), ad attirare le attenzioni del pubblico è stato lo stile scintillante della conduttrice. Michelle ha brillato tra paillettes e lustrini ma i più attenti avranno sicuramente notato che uno dei suoi look era "riciclato": ecco cosa ha indossato per chiudere questa nuova ed esclusiva esperienza.

Michelle Hunziker in Giorgio Armani Privé

Chi ha vestito Michelle Hunziker a Michelle Impossible

Per la seconda esperienza sul palcoscenico di Michelle Impossible la "padrona di casa" si è rivolta ancora una volta a re Giorgio Armani, stilista che ha firmato i suoi look praticamente in tutti i momenti importanti della sua vita. La puntata conclusiva del programma è stata un vero e proprio trionfo di scintillii con degli outfit della collezione Armani Privé.

Michelle Hunziker con l’abito giacca

La conduttrice ha dato il via alla finale con un completo dall'animo mannish con pantaloni baggy color ghiaccio abbinati a camicia a maniche corte con collo alla coreana e gilet in tinta, entrambi tempestati di micro cristalli argentati. Per accogliere Pierfrancesco Favino in studio, invece, ha optato per un lungo abito giacca total white ricoperto di paillettes, per la precisione un modello "a portafoglio" con maxi bottoni gioiello a contrasto.

Leggi anche Michelle Hunziker con ricci e reggiseno a punta: la trasformazione sul palco di Michelle Impossible

Michelle col minidress corsetto

Michelle Impossible, tutti i look dell'ultima puntata

Michelle si è trasformata nella versione femminile di Elvis con un completo bianco in pieno stile anni '60 decorato con le borchie, ha osato con un minidress corsetto quando è diventata la "cavia" del Mago Forrest e infine ha brillato con una jumpsuit di paillettes total silver, un modello con maxi pantaloni a zampa e cinturone intorno al punto vita.

Michelle Hunziker con lo smoking riciclato

Il look che non è passato inosservato? Lo smoking nero con la fascia di raso decorata con una rosa centrale, lo stesso che aveva già sfoggiato nella prima puntata del programma. Alla conduttrice, però, le si perdona tutto: è così bella, stilosa e talentuosa che qualsiasi "incidente di stile" non riuscirebbe a intaccare la sua performance.