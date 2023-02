Michelle Hunziker, dal completo zebrato allo smoking: i look per il ritorno di Michelle Impossible Michelle Hunziker è tornata in tv, lo ha fatto con una nuova edizione di Michelle Impossible, il one woman show di Canale 5 di cui è la protagonista indiscussa. Cosa ha indossato per la serata di debutto? Ecco tutti i look sfoggiati sul palco.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è tornata in tv dopo aver passato un lungo periodo lontana dai riflettori, lo ha fatto con una nuova edizione di Michelle Impossible, il one woman show di cui è protagonista e che fin dallo scorso anno ha letteralmente spopolato su Canale 5. Ieri sera è andata in onda la prima puntata e, complici anche i numerosi ospiti noti, da Eros Ramazzotti alla figlia Aurora, ancora una volta è stata un successone. Sui social aveva già dato qualche piccola anticipazione con foto e video "rubati" dalle prove, ma è stato solo quando si sono accese le luci della ribalta che la conduttrice ha conquistato tutti con la sua grinta. Poteva mai rinunciare allo stile? Assolutamente no: ecco cosa ha indossato per la serata di debutto del programma.

Michelle Impossible, il debutto con il look animalier

Per dare il via alla nuova edizione di Michelle Impossible la conduttrice svizzera si è affidata ancora una volta a Giorgio Armani, stilista che ha firmato tutti i look realizzati su misura per lei. La prima apparizione sul palco l'ha fatta in compagnia del mago Forest e di Katia Follesa, naturalmente con degli outfit coordinati che non potevano passare inosservati. I tre hanno indossato dei completini zebrati con leggings aderentissimi e crop top con guanti incorporati, il tutto ricoperto di paillettes scintillanti in tinta. Non è mancato il dettaglio principesco, ovvero un maxi volant nero sulla schiena che ha reso il look ancora più spettacolare. Certo, il mago Forest non era propriamente "nei suoi panni", ma l'effetto finale è stato super esilarante.

I completi zebrati dei tre conduttori

Michelle Hunziker, dalla sirena scintillante al tailleur

Poco dopo Michelle Hunziker si è cambiata, apparendo meravigliosa e scintillante sul palco. Ha presentato l'ex marito Eros Ramazzotti con indosso un lungo abito a sirena, un modello con la gonna fasciante in velluto nero ma ricoperta di ricami sparkling e il bustier-gilet a contrasto con un taglio cut-out sulla schiena. L'ultimo look della serata, invece, è stato all'insegna dello stile mannish.

Il secondo look firmato Giorgio Armani di Michelle Hunziker

La conduttrice ha infatti sfoggiato il classico smoking nero con pantaloni e blazer, un modello arricchito da una fascia di raso in vita decorata con un fiore che ha sostituito il bottone centrale. Non sono mancati i tacchi a spillo di Le Silla e le onde sbarazzine tra i capelli. Michelle ha così dimostrato ancora una volta di non avere rivali in fatto di stile: il ritorno del suo one woman show è stato all'insegna del glamour.