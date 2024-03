Michelle Impossible, torna Michelle Hunziker: ospiti della prima puntata e il ruolo di Aurora Ramazzotti Tra gli ospiti della prima puntata di Michelle Impossible & Friends, in onda mercoledì 6 marzo, Gerry Scotti, Andrea Bocelli e Lorella Cuccarini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Da mercoledì 6 marzo, in onda su Canale5, la prima puntata della terza edizione di Michelle Impossible & Friends. Michelle Hunziker torna con il suo varietà. Ad affiancarla tantissimi ospiti. Nel primo appuntamento con il programma di Canale5, sul palco anche Andrea Bocelli, Lorella Cuccarini e Gerry Scotti.

Gli ospiti della prima puntata di Michelle Impossible & Friends

Nella prima puntata di Michelle Impossible & Friends in onda mercoledì 6 marzo alle ore 21:30 su Canale5, sono tantissimi gli ospiti che affiancheranno la padrona di casa, Michelle Hunziker. Sul palco Andrea Bocelli, Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Claudio Santamaria e Francesca Michielin. E non è tutto. Gli spettatori assisteranno anche alla comicità di Katia Follesa, della Gialappa’s Band, di Andrea Pucci, Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla.

Michelle Hunziker e la parodia di Terra Amara con Aurora Ramazzotti

Oltre agli ospiti e ai momenti di varietà accompagnati dall'orchestra diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, Michelle Hunziker ha introdotto una sfiziosa novità. La conduttrice, infatti, si cimenterà con una parodia dell'amata serie turca Terra Amara, in onda su Canale5. Michelle Hunziker con la partecipazione di Aurora Ramazzotti e la presenza di attori e comici, proporrà agli spettatori le intricate vicende di Lugano Amara. A commentare la parodia, la Gialappa's Band. Non resta che attendere la messa in onda per scoprire se la parodia riuscirà a riscuotere lo stesso successo della serie. Il programma Michelle Impossible, in onda a partire da mercoledì 6 marzo, è diretto da Luigi Antonini ed è scritto dalla conduttrice e Lucio Wilson insieme ad Andrea Boin, Adriano Roncari, Federico Giunta, Rocco Tanica, Anna Gori, Ennio Meloni, Ginevra Giorgerini e Manuela Mazzocchi.

