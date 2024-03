Ascolti tv mercoledì 13 marzo: chi ha vinto tra Poli opposti, Michelle Impossible e Mare Fuori 4 Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra Poli opposti, film con Luca Argentero in onda su Rai 1, Michelle Impossible & Friends, show di Michelle Hunziker in onda su Canale 5 e la serie Mare Fuori 4 trasmessa da Rai2. Tutti i dati Auditel di ieri mercoledì 13 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

La prima serata di ieri, mercoledì 13 marzo, ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso il film con Luca Argentero Poli Opposti. Canale5 ha lasciato spazio a una nuova puntata di Michelle Impossible & Friends, lo show di Michelle Hunziker. Su Rai2, in onda Mare Fuori 4. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti TV tra Poli opposti, Michelle Impossible e Mare fuori 4

Nella prima serata di mercoledì 13 marzo, Rai1 ha trasmesso Poli opposti. Il film con Luca Argentero, Sarah Felberbaum, Giampaolo Morelli, Tommaso Ragno, Grazia Schiavo e Stefano Fresi è stato seguito da 2.262.000 spettatori pari al 13.5% di share. Testa a testa con la concorrenza. Canale5 ha proposto una nuova puntata di Michelle Impossible & Friends, che è stata seguita da 1.975.000 spettatori con il 14.1% di share. Ospiti dello show di Michelle Hunziker, Renato Zero, Umberto Tozzi, Raf, Diletta Leotta e Al Bano. Su Rai2 è andata in onda una nuova puntata della serie tv Mare Fuori 4, che ha raccolto 1.162.000 spettatori pari al 7.7% di share (qui l'intervista all'attrice Ludovica Coscione, ndr).

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai3 ha trasmesso Chi l'ha visto?. Il programma di Federica Sciarelli che si occupa di casi di scomparsa e di cronaca ha interessato 1.841.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Italia1, in onda Suicide Squad. Il film con Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman e Viola Davis ha raccolto 882.000 spettatori con il 5.6% di share. Infine, su Rete4 è andato in onda il programma di Mario Giordano, Fuori dal coro che è stato seguito da 829.000 spettatori con il 6.3% di share.