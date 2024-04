Ascolti tv giovedì 25 aprile: chi ha vinto tra Terra amara e Quasi orfano

video suggerito

La prima serata di ieri, giovedì 25 aprile, ha offerto agli spettatori serie tv, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso il film Quasi orfano con Vittoria Puccini e Riccardo Scamarcio. Su Canale5, spazio alla soap Terra Amara. Su Rete4, l'approfondimento di Dritto e Rovescio. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di giovedì 25 aprile, tenendo presente che a causa di uno sciopero Nielsen, saranno disponibili soltanto i dati di fascia. I dati completi saranno diffusi da lunedì 29 aprile.

(DATI IN AGGIORNAMENTO)

La sfida degli ascolti tv tra Terra Amara e Quasi orfano

Nella prima serata di giovedì 25 aprile, Rai1 ha trasmesso Quasi orfano, film con Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini, Antonio Gerardi, Grazia Schiavo e Adriano Pappalardo. Canale5 ha lasciato spazio alla soap Terra Amara con Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Vahide Perçin e Kerem Alışık. L'Isola dei famosi non è andata in onda, il reality condotto da Vladimir Luxuria si è preso una pausa per il giorno di festa. Alla luce dello sciopero Nielsen, vediamo gli unici dati resi disponibili. Rai1 ha vinto la prima serata con il 20.96% di share. Canale5, sempre in prima serata, si è fermata al 16.57% di share.

La programmazione delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso La furia di un uomo – Wrath of man, film con Jason Statham, Scott Eastwood, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett e Holt McCallany. Su Rai3 spazio a Splendida Cornice, programma di Geppi Cucciari. Italia1 ha trasmesso Mission Impossible – Protocollo Fantasma, film con Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Paula Patton e Josh Holloway. Rete4 ha trasmesso Dritto e Rovescio, programma condotto da Paolo Del Debbio. Vediamo di seguito i dati registrati dalle reti generaliste durante la fascia della prima serata:

Rai1 20.96%;

Rai 2 5.26%;

Rai3 6.47%;

Canale5 16.57%;

Italia1 5%;

Rete4 4.71%.