Perché l'Isola dei famosi non va in onda stasera: la programmazione delle nuove puntate su Canale 5 Questa sera, giovedì 25 aprile, l'Isola dei Famosi 2024 non va in onda in quanto giorno festivo. Il reality di Canale 5, condotto da Vladimir Luxuria, tornerà lunedì 29 aprile.

Questa sera, giovedì 25 aprile, l'Isola dei Famosi 2024 non va in onda. Il motivo è legato al fatto che oggi è un giorno festivo e si celebra la Festa della Liberazione. Il reality di Canale 5 , condotto da Vladimir Luxuria, tornerà in onda lunedì 29 aprile. Il pubblico potrà così scoprire chi sarà eliminato tra i sei naufraghi in nomination: Daniele Tedeschi Radini, Joe Bastianich, Khady Gueye, Rosanna Lodi, Sonny Olumati e Pietro Fanelli.

Perché l’Isola dei famosi non va in onda oggi

In Italia il 25 aprile si celebra la Festa della Liberazione. Per questo motivo, in quanto giornata festivo, Mediaset ha deciso di rimandare il consueto appuntamento con l'Isola dei Famosi. Al suo posto andranno in onda tre nuovi episodi della serie turca Terra Amara. Il reality condotto da Vladimir Luxuria invece tornerà regolarmente in onda lunedì 29 aprile, in prima serata su Canale 5.

Cosa va in onda al posto dell’isola dei famosi e quando torna il reality

Al posto dell'Isola dei Famosi 2024, nella serata di giovedì 25 aprile, il palinsesto di Canale 5 offrirà agli spettatori tre nuovi episodi della serie turca di successo Terra Amara, che negli anni ha appassionato sempre di più il pubblico con le sue intricate vicende amorose, con protagonisti Zuleya e Yilmaz. L'isola dei Famosi, invece, tornerà lunedì 29 aprile e successivamente anche giovedì 2 maggio, sempre in prima serata su Canale 5. Al momento rimane sospeso il destino di sei naufraghi, che sono in nomination: Daniele Tedeschi Radini, Joe Bastianich, Khady Gueye, Rosanna Lodi, Sonny Olumati e Pietro Fanelli. Uno tra loro dovrà lasciare definitivamente l'Honduras e fare ritorno in Italia. L'ultima eliminata, nella puntata del 22 aprile, è stata la modella Maité Yanes.