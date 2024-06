Elodie al Milano Pride sfida il caldo in pelliccia: il look bianco nasconde un omaggio iconico

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ieri pomeriggio è andato in scena il Milano Pride, l'annuale parata organizzata all'inizio dell'estate per lottare a favore dei diritti della comunità LGBT. Per l'occasione le strade del capoluogo lombardo si sono colorate d'arcobaleno e hanno ospitato un maxi party fatto di danze scatenate, sfilate multicolor e slogan che celebrano l'amore e la libertà. Tra gli ospiti speciali non poteva mancare Elodie che, dopo essere stata più volte madrina dell'evento, questa volta ha raggiunto i fan "a sorpresa": ecco chi ha firmato il suo look total white in pieno stile dea con cui ha sfidato il caldo milanese.

Chi ha firmato il look bianco di Elodie al Milano Pride

L'avevamo lasciata sui palcoscenici più ambiti del nostro paese tra abiti medusa e completi con gonna sui pantaloni, ora ritroviamo Elodie in versione dea al Pride di Milano. Per celebrare l'amore libero ha scelto di ispirarsi a Donna Summer, replicando uno dei suoi iconici look.

L'iconico look di Donna Summer

Seguita dalla stylist Alba Melendo, ha puntato sul total white con un outfit custom made di Taller Marmo: il capo chiave del completo è un body bianco e fasciante, un modello sgambarissimo e con la maxi scollatura, caratterizzato da un drappeggio all'altezza del punto vita. Per completare il tutto Elodie ha scelto un accessorio tutt'altro che estivo: la cantante ha sfidato il caldo con una lunga pelliccia di piume candide (sempre di Taller Marmo).

Elodie in Taller Marmo

Elodie al Milano Pride con i sandali a spirale

Nel look per il Milano Pride di Elodie non potevano mancare degli ulteriori accessori glamour: ha abbinato body e pelliccia ai sandali Symphony di René Caovilla, l'iconico modello con la spirale intorno al polpaccio declinato in una originale versione in argento specchiato.

Il make-up scintillante di Elodie

Al collo, invece, ha sfoggiato un choker tempestato di cristalli, per la precisione la collana Mesmera di Swarovski. Capelli legati in uno chignon tiratissimo, silhouette impeccabile e make-up sui toni del bianco che le ha illuminato lo sguardo con una cascata di glitter silver intorno agli occhi: Elodie ha dato l'ennesima prova di essere una vera e propria diva pronta per conquistare il mercato internazionale.