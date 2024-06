video suggerito

Elodie infiamma il concerto di Sfera Ebbasta con il micro top e la gonna sui jeans Elodie è stata una dei protagonisti del secondo concerto a San Siro di Sfera Ebbasta: i due hanno duettato sulle note di “Anche Stasera” sfoggiando un look quasi selvaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Elodie

Elodie è stata una degli ospiti della seconda data a San Siro di Sfera Ebbasta. Il rapper ha duettato con la cantante sulle note di Anche Stasera, il brano contenuto nell'album X2VR. Elodie è tornata a Milano dopo qualche giorno trascorso in barca alle Eolie insieme al compagno Andrea Iannone e a Elisabetta Canalis: le due erano tra gli invitati al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius e l'artista era la damigella d'onore della sposa. In attesa di esibirsi con il suo tour nello stadio milanese, Elodie ha infiammato i fan di San Siro con un look mozzafiato.

Il look di Elodie al concerto di Sfera Ebbasta a Milano

Capelli mossi effetto wet, lasciati rigorosamente al naturale, smokey eyes e maxi orecchini a cerchio: Elodie sceglie un look selvaggio per il salire sul palco di San Siro in occasione del concerto di Sfera Ebbasta. Per l'occasione la cantante ha sfoggiato un crop top nero volant che lasciava interamente la pancia scoperta e la schiena nuda.

Elodie prima del concerto di Sfera Ebbasta

Completa il look con un capo in pieno stile trap: pantaloni cargo in denim vita bassa con minigonna nera con zip e quattro bottoni sulla parte davanti. Seguendo la tendenza più glamour del 2024, Elodie utilizza la tecnica del layering sovrapponendo due capi che, convenzionalmente, si indosserebbero da soli. La stessa tecnica è applicabile in estate con capi trasparenti sfruttando gli indumenti see through per un effetto sensuale e allo stesso tempo etereo. Inoltre, l'effetto che crea l'abbinamento gonna-pantalone ricorda quello di un salopette a cui sono state slacciate le bretelle, proprio come quella indossata da Sfera Ebbasta.

Elodie e Sfera Ebbasta