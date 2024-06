Il costume intero total black di Elisabetta Canalis: il modello minimal è sgambato

video suggerito

Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis sta trascorrendo qualche giorno a Vulcano, l'isola siciliana dove si è tenuto il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. Il suo abito azzurro è stato uno dei più apprezzati sui social, una volta che le foto della cerimonia hanno cominciato a circolare. Canalis aveva stupito tutti anche con uno slip dress estivo davvero da sogno. La showgirl si è concessa una gita in barca insieme al fidanzato Georgian Cimpeanu, Elodie e Andrea Iannone. Proprio per questa giornata di mare, l'ex Velina ha optato per un costume total black intero.

Il costume sgambato di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis va sul sicuro per uno dei primi giorni al mare dell'estate 2024. Dopo aver sfoggiato un bikini zebrato qualche settimana fa, ora la showgirl opta per un costume intero nero sgambato e con un profondo scollo sulla schiena. Il modello è molto sgambato e crea l'effetto di uno slip brasiliano sulla parte posteriore: un total black perfetto per i primi giorni d'estate e che mette in risalto il fisico tonico e atletico di Elisabetta Canalis.

Il costume intero di Elisabetta Canalis

Il costume è un modello sobrio, adatto anche per chi ama fare grandi nuotate, sia in mare che in piscina. La sgambatura è il dettaglio il più che lo rende meno minimal, insieme alla semplice scollatura a barca. Il tocco finale a questo look estivo sono stati i maxi occhiali da sole quadrati.

Elisabetta Canalis in barca

Come ha mostrato Elodie in un video condiviso sul suo profilo Instagram, Canalis ha comprato del pesce fresco da un pescatore che, con il suo barchino, si era avvicinato allo yatch con il pescato del giorno. La showgirl prima si è informata su che tipologia di pesce avesse, poi ha contrattato sul prezzo e infine ha acquistato dei crostacei, come si è poi visto dalla foto successiva condivisa da Elodie.

Elisabetta Canalis in Sicilia