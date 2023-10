Il vestito si indossa sopra i pantaloni: Kylie Jenner rilancia il trend del layering Kylie Jenner è solo l’ultima delle celebrities ad indossare un abito o una gonna con i pantaloni: le star si vestono a strati replicando i look in passerella.

A cura di Arianna Colzi

Kylie Jenner

Gli anni Duemila sono tornati a dominare le collezioni dei brand e i look delle celebrities. Non fa eccezione Kylie Jenner che, però, decide di rivisitare la combinazione vestito-pantaloni in chiave nuova. Se nei primi anni Duemila gli abiti erano abbinati con i leggins, l'influencer opta per un vestito midi indossato sopra dei pantaloni a zampa, come mostra in uno dei suoi ultimi post Instagram. Quella di mixare diversi capi e influenze è un'altra tendenza tipicamente anni Duemila, conosciuta come layering, traducibile in italiano con il semplice "vestirsi a strati".

Il total look Ferragamo: il vestito si porta con i pantaloni a zampa

Kylie Jenner e il layering: il vestito si indossa con i pantaloni a zampa

Nel recap dei look indossati alla Paris Fashion Week, Kylie Jenner ha immortalato un look in cui sovrappone capi che, tendenzialmente, si indossano separatamente. Per un perfetto layering anni Duemila, l'ultima delle sorelle Kardashian indossa un total look Ferragamo, direttamente dalla collezione Primavera/Estate 2024: il vestito midi tricolor si porta con sotto un paio di pantaloni neri, proprio come visto in passerella. L'abito Ferragamo, a sua volta, sembra essere un mix di tre diversi strati, ognuno dei quali di una tonalità diversa di colore. Il look, realizzato con la collaborazione della sua stylist Alexandra Rose Grandquist, è completato da una maxi bag portata sotto braccio.

Kylie Jenner non è nuova al trend del layering: l'imprenditrice ed influencer aveva già rispolverato il grande classico degli anni Duemila, gonna abbinata ai leggins, sovrapponendo i diversi strati. Immortalata dai paparazzi, Jenner indossava una gonna midi a vita bassa firmata Skims – il brand della sorella maggiore, Kim Kardashian – e un paio di leggins della stess tonalità di blu che arrivavano a coprire perfino il décollete nero.

Emily Ratajkowski e Vittoria Ceretti

Altre star, poi, hanno ripreso il trend dei pantaloni indossati sotto la gonna o i vestiti, una su tutte Emily Ratajkowski, che aveva riprodotto il look anche sul set di una campagna di Tory Burch, insieme alla modella italiana Vittoria Ceretti.