Il ritorno dark di Elodie: pancia nuda e pantaloni con le fibbie per il live con Club Dogo

A cura di Valeria Paglionico

L'ultimo anno è stato ricco di grandi successi per Elodie: dopo aver dominato le classifiche italiane con tutte le sue hit e aver registrato il sold-out a ogni tappa del recente tour nei palazzetti, ha deciso di prendersi una temporanea pausa dai riflettori, così da ricaricarsi e da tornare sul palco più grintosa che mai. Ieri sera, però, si è concessa una piccola eccezione. Lo ha fatto per i Club Dogo (alias Gué, Jake La Furia e Don Joe), con i quali si è esibita sulle note di Soli a Milano durante lo show al Forum di Assago. Quale migliore occasione di questa per tornare a incantare con la sua sensualità? Ecco cosa ha indossato per l'esclusivo live.

Chi ha firmato il look dark di Elodie

Durante il tour nei palazzetti aveva lasciato tutti senza fiato tra maxi spacchi, minidress scintillanti e body gioiello, ora Elodie è tornata sul palco e lo ha fatto con un look che ha messo in risalto la sua innata sensualità. Seguita ancora una volta dalla stylist Alba Melendo, ha puntato sullo stile dark con un look della collezione Primavera/Estate 2024 di Courreges.

Elodie in Courreges

La cantante ha abbinato un micro top dalla scollatura irregolare, ovvero da un lato con la manica lunga e dall'altro canotta, a un paio di pantaloni di pelle a vita bassa, un modello leggermente a zampa con delle fibbie sui lati che hanno creato un effetto "bucato". Ha dunque lanciato la pancia nuda, evidenziando la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue.

Courreges, collezione P/E 2024

Elodie con gioielli maxi sul palco

Nel look di Elodie non sono mancati degli ulteriori dettagli glamour e rock che hanno reso tutto ancora più sofisticato. Ha abbinato il completo total black a una serie di gioielli maxi e silver di Marco Panconesi, dai cerchi oversize ai bracciali doppi e appariscenti, e naturalmente non ha rinunciato ai tacchi a spillo, per la precisione delle pumps in tinta e a punta.

Elodie con gioielli Marco Panconesi

Ha poi legato i capelli in una coda di cavallo alta e tiratissima, aggiungendo delle extension per renderla più lunga. Insomma, il ritorno di Elodie sul palco è stato all'insegna dello stile dark: in quanti non vedono l'ora di tornarla ad ammirare in un nuovo tour?