Elodie sbarca a Roma tra body scintillanti e outfit dark cherry

A cura di Arianna Colzi

Il tour di Elodie continua e la cantante non smette di far sognare i fan anche con look superglamour. Nella sua Roma, la cantante ha infiammato il Palazzo dello Sport per la prima delle due date nella Capitale. Dopo aver stregato Milano con un body di cristalli e dopo aver fatto sognare Napoli con la magliette della squadra, anche a Roma non sono mancati gli outfit da vera diva.

Elodie a Roma sceglie due outfit dark cherry

È un mix tra bordeaux e marrone: il dark cherry è il colore di stagione, come conferma anche Elodie nella sua prima data romana. La star ha indossato due outfit dalla collezione Primavera/Estate 2024 di Gucci, la prima disegnata dal nuovo Direttore Creativo Sabato De Sarno.

Per l'esibizione di American Woman, Elodie ha scelto un completo tutto dark cherry composto da shorts in pelle verniciata e un reggiseno coordinato. A completare il look un paio di slingback sempre della stessa nuances.

Anche il secondo look, curato dalla stylist Alba Melendo, riprendeva il rosso di stagione che Sabato De Sarno ha proposto con il nome di Rosso Ancora, riferendosi al nome della collezione, Gucci Ancora. Stavolta Elodie ha abbinato agli shorts dark cherry una felpa grigia oversize, sempre targata Gucci, riproponendo uno dei look visti in passerella. A dare una svolta grintosa all'outfit, la star ha scelto un paio di maxi boots sopra il ginocchio.

Elodi regina dark tra body in pelle e stivali gioiello

Ma il dark cherry non è stata l'unica tonalità ad aver dominato la serata. Tra i diversi look proposti durante il concerto romano, Elodie ha scelto anche un look disco total black. Con un body nero scintillante firmato Philosophy, la cantante ha mandato in delirio i fan del Palazzo dello Sport: il capo è intrecciato sui fianchi, lasciando scoperta tutta la schiena.

A completare il look grintoso, Elodie ha abbinato un paio di stivali gioiello in pelle sopra il ginocchio e con tacco vertiginoso. La scarpa, inoltre, era impreziosita da un dettaglio che in pochi avranno notato: un serpente, simbolo del brand René Caovilla, tempestato di cristalli grigio ematite che decorano anche il tacco. Ora non resta che aspettare di vedere cosa Elodie ci riserverà per la seconda data romana, in programma oggi sempre al Palazzo dello Sport.

