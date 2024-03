Lacrime di perle e cristalli: Annalisa madrina del Roma Pride trasforma i capelli in gioiello Annalisa ha annunciato che sarà la madrina del Roma Pride 2024. Per celebrare la libertà ha scelto un hair look super scintillante: ecco tutti i dettagli della nuova acconciatura gioiello destinata a fare tendenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Annalisa è l'artista più seguita e desiderata del momento: è da quando ha lanciato Bellissima poco più di un anno fa che ha cominciato a scalare le classifiche e da allora non ha mai smesso di avere successo, trasformando ogni singolo in una hit e dando il via a una vera e propria rivoluzione di stile. Ha detto addio agli abiti da bambolina, ora tra micro shorts, reggicalze e reggiseni lasciati in mostra mette in risalto la sua sensualità senza rinunciare all'innata eleganza. Dopo aver spopolato al Festival di Sanremo con Sinceramente, ha annunciato un nuovo e importante traguardo: sarà la madrina del Pride Roma 2024. Quale migliore occasione di questa per osare con cristalli e accessori gioiello?

Chi ha fotografato Annalisa per l'annuncio

"Sono onorata di poter dare il mio contributo in questa giornata così importante! Celebrare insieme i 30 anni del Pride Roma sarà speciale, e soprattutto un’occasione unica per attirare l’attenzione ancora una volta sui diritti della comunità Lgbtqia+ e di tutti", sono state queste le parole usate da Annalisa per dare il grande annuncio ai fan. Immortalata dal fotografo Nicholas Fols, ha voluto celebrare la libertà anche con il look, puntando tutto su accessori scintillanti e preziosi. Certo, nella foto diffusa appare solo in primissimo piano ma tanto è bastato per attirare le attenzioni dei fan e soprattutto per lanciare un trend hair che di sicuro diventerà super gettonato durante i prossimi mesi estivi.

Annalisa in Dolce&Gabbana

L'hair look gioiello di Annalisa

Per anticipare la partecipazione al Roma Pride 2024 nei panni di madrina Annalisa ha posato in primissimo piano con le spalle nude e un beauty look curato nei minimi dettagli (destinato a fare tendenza). Rossetto fragola marcato, ciglia esaltate da una generosa quantità di mascara e capelli extra lisci con la frangia che copre la fronte: a fare la differenza sono stati gli accessori preziosi che hanno arricchito l'acconciatura. La cantante si è ancora una volta affidata alla Maison Dolce&Gabbana, che ha realizzato per lei una "cuffietta gioiello" con catene di cristalli che cadono lungo la chioma e lacrime di perle intorno al capo. Scommettiamo che grazie ad Annalisa le pettinature "preziose" diventeranno il must dell'estate 2024?

Leggi anche Paola e Chiara al Pride di Roma indossano l'arcobaleno e brillano con gli abiti di cristalli