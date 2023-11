Elodie conquista Milano: il body realizzato con 30mila cristalli ha seno e parti intime dipinte Elodie ha conquistato Milano: ieri ha tenuto la seconda tappa del suo tour al Forum e ha letteralmente brillato con un body di cristalli. La sua particolarità? Ha seno e parti intime dipinte.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il tour di successo di Elodie: dopo il debutto a Napoli tra body trasparenti e magliette della squadra partenopea, è volata a Milano, godendosi ancora una volta il "bagno di folla". Per due serate consecutive ha letteralmente infiammato il Forum di Assago, duettando anche con due cari colleghi, Marco Mengoni (in minigonna) e Rkomi. È stato però soprattutto ieri che ha attirato su di sé tutte le attenzioni dei media. Oltre al fatto che ha ospitato alcuni dei suoi amici più famosi, da Diletta Leotta a Chiara Ferragni, fino ad arrivare a Mahmood, sul palco ha anche osato con un look che non poteva passare inosservato. Cascata di cristalli e parti intime dipinte: ecco tutti i dettagli del body con cui ha aperto il secondo live milanese.

Chi ha firmato il body di cristalli di Elodie

Come da tradizione, Elodie ha aperto il concerto del tour sulle note di Purple in the sky e lo ha fatto con un nuovo body che ha messo in risalto la sua silhouette impeccabile. Niente trasparenze o effetto bondage, questa volta ha puntato sugli scintillii con una creazione custom made nata dalla collaborazione di Moschino e Swarovski. Si tratta del classico modello sgambatissimo e con le spalline sottili, ricoperto interamente di cristalli argentati. Quanti ne sono stati utilizzati per realizzarlo? Come sottolineato dalla stylist della cantante Alba Melendo, ha richiesto ben 30.000 Swarovski per essere portato a termine. La sua particolarità, però, è un'altra: il body ha il seno, le parti intime e addirittura l'ombelico "disegnati" con una pittura nera.

Elodie in Moschino & Swarowski

Tutti i look di Elodie per il secondo concerto a Milano

A completare il primo outfit del secondo concerto milanese non poteva mancare un ulteriore tocco scintillante, ovvero un paio di maxi stivali col tacco sempre tempestati di cristalli ma total black. Per Elodie la serata è continuata con altri look gioiello, dal completo marrone stringato di Giuseppe Di Morabito al bustier di brillanti total silver di Area abbinato a degli audaci cuissardes di vernice nera, fino ad arrivare alla meravigliosa jumpsuit cut-out scintillante realizzata da "re" Giorgio Armani. Come ha concluso il live? Con qualcosa di minimal e dark: un outfit di Blumarine con pantaloni a vita alta e reggiseno coordinato. A questo punto, dunque, non resta che aspettare la prossima tappa del tour, certi del fatto che Elodie si riconfermerà ancora una volta la "Beyoncé italiana".

