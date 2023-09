Maneskin, il lancio di Honey è irriverente: posano con i lecca-lecca su capezzoli e parti intime I Maneskin sono tornati, hanno appena lanciato il nuovo singolo Honey e ora sono pronti per ricominciare a calcare i palcoscenici internazionali. Per l’uscita della hit sono tornati a mostrare la loro irriverenza: ecco come hanno posato.

A cura di Valeria Paglionico

Settembre è un mese di nuovi inizi e i Maneskin sembrano averlo capito bene: dopo essersi concessi un periodo di pausa fatto di vacanze esotiche e momenti in famiglia, ora sono tornati alla loro più grande passione, quella per la musica rock. Negli ultimi anni hanno girato il mondo intero grazie a dei live da sold-out e adesso sono pronti per ricominciare a incantare il pubblico con la loro grinta travolgente. Non sorprende, dunque, che abbiano scelto proprio il primo giorno di settembre per lanciare un nuovo singolo tutto da ballare: si chiama Honey ed è stato accompagnato da una serie di foto irriverenti in pieno stile Maneskin.

I Maneskin tornano con Honey

Già nei giorni scorsi i Maneskin si erano serviti dei social per dare qualche piccola anticipazione del video di Honey, si erano mostrati tra minigonne tricolore, camicie portate col petto nudo e sensuali completi di pizzo. Ora sono tornati a rivelare la loro irriverenza con un lancio che non poteva passare inosservato e che in poche ora ha letteralmente infiammato i social. Complice il testo super provocatorio della nuova hit, hanno pensato bene di posare completamente nudi e con i tatuaggi in vista, coperti solo da dei lecca-lecca a forma di cuore.

Il lancio di Honey con i lecca–lecca

Le foto nudi di Damiano e Victoria

I più audaci sono stati in assoluto Damiano e Victoria: se da un lato Ethan e Thomas si sono limitati a posare a petto nudo oppure facendo le linguacce, gli altri due membri della band si sono spogliati. Non avendo mai avuto problemi con la nudità, per loro non si tratta di una novità ma questa volta hanno aggiunto un tocco super originale.

Victoria per il lancio di Honey

Al posto delle classiche emoticon, si sono serviti dei lecca-lecca per sfidare la censura di Instagram. La bassista li ha messi sui capezzoli, il cantante sulle parti intime. Insomma, a quanto pare i Maneskin sono prontissimi per travolgere tutti con la loro irriverenza: in quanti non vedono l'ora di ammirare il video di Honey?