Il ritorno dei Maneskin: pronti per il lancio di Honey tra look total black e perle sui capezzoli I Maneskin stanno per tornare: il prossimo primo settembre lanceranno il nuovo singolo Honey e sui social hanno dato una piccola anteprima dei look che sfoggeranno nel video.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin stanno per tornare: dopo aver trascorso le ultime settimane in vacanza lontani da palcoscenici internazionali e copertine fashion, hanno annunciato che il primo settembre lanceranno il nuovo singolo chiamato Honey. Li avevamo lasciati tra sensuali topless e giornate in famiglia, oggi ritroviamo Damiano, Victoria, Ethan e Thomas pronti per dare il via a un nuovo anno all'insegna del rock. Al motto di "Ti mostrerò come questo amor italiano ti amerà più forte che mai", si sono serviti dei social per condividere le prime foto realizzate per promuovere la hit: ecco cosa indosseranno nell'inedito video di quello che si preannuncia il tormentone dell'autunno 2023.

I look dei Maneskin per il lancio di Honey

Le foto condivise dai Maneskin a pochi giorni dal lancio di Honey sono state probabilmente realizzate durante le riprese del video e hanno dato una piccola anticipazione su ciò che ci si dovrà aspettare dalla clip. Gli uomini del gruppo hanno scelto tutti dei look total black, da Damiano in canotta con la mano fasciata a Thomas in camicia, fino ad arrivare a Ethan col petto scoperto e i pantaloni a zampa.

I Maneskin in Gucci

La più audace è in assoluto Victoria De Angelis, che ha posato in primissimo piano con le gambe aperte e indosso una minigonna a pieghe dei colori della bandiera italiana abbinata a un micro top a effetto collana realizzato con una cascata di perle. Il capo ha la chiusura dietro al collo e sul seno ha dei copricapezzoli ricamati con perline.

Victoria con la minigonna "italiana"

I Maneskin tra pizzi e trasparenze

Pochi giorni fa, inoltre, la band aveva postato degli ulteriori scatti per il lancio del nuovo singolo, questa volta all'insegna del black&white. Victoria ha puntato sulla sensualità del pizzo con un completino gonna-camicia completamente trasparente abbinato a dei cuissardes di vernice dark, Damiano ha preferito lasciare petto e addominali in vista indossando solo un paio di pantaloni di pitone neri e dei manicotti alti fino ai gomiti. Trench di vernice, camicia bianca, occhiali scuri e manicure nera per Thomas, pantaloni con il logo Gucci all-over, corsetto e camicia bianca oversize per Ethan: i Maneskin sono prontissimi per ricominciare a scalare le classifiche internazionali.