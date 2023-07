Victoria dei Maneskin in topless ai Caraibi: prende il sole col micro tanga glitterato Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, è volata ai Caraibi per le vacanze estive. Quale migliore occasione di questa per posare in topless e sfidare la censura social?

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin continuano a dominare le classifiche mondiali con le loro hit rock e non sorprende che gli ultimi concerti andati in scena nel nostro paese siano stati un successone. Trasparenze, stringhe, borchie: durante i live a Roma e a Milano che li hanno visti protagonisti hanno dato l'ennesima prova di non avere rivali neppure quando si parla di stile. Ora per loro sono finalmente cominciate le tanto meritate vacanze ma non per questo hanno abbandonato i fan, anzi, continuano a documentare tutto ciò che fanno sui social. La bassista Victoria De Angelis, ad esempio, è volata ai Caraibi e ne ha approfittato per rivelare il suo audace look balneare.

La foto in topless di Victoria

L'avevamo lasciata in shorts e bikini durante una delle sue serate scatenate, oggi ritroviamo Victoria dei Maneskin su una paradisiaca spiaggia nel Mar dei Caraibi. Al motto ci "Ciao Ciao" ha posato sullo sfondo di un mare cristallino mentre prende la tintarella in topless. Drink tra le mani, occhiali da sole scuri e capelli bagnati dalla salsedine: la bassista indossa solo un micro tanga glitterato total gold, lasciando in vista sia il seno che gli addominali scolpiti esaltati dal piercing all'ombelico. Sarà perché vuole godersi al massimo il relax o perché semplicemente non ha alcuna intenzione di "reprimersi", ma la cosa certa è che la sua vacanza è all'insegna della libertà.

Victoria De Angelis contro la censura social

Da sempre paladina della libertà di genere, anche in vacanza Victoria ha pensato bene di sfidare le regole sulla nudità imposte da Instagram, a prova del fatto che il corpo femminile non deve essere più nascosto o coperto (a differenza di quello maschile). Ha posato con il seno completamente nudo ma ha aggiunto delle emoticon a forma di stella sui capezzoli, così da raggirare la censura. Non è la prima volta che fa una cosa simile, anzi, per lei le foto senza veli sono una vera e propria "tradizione", tanto da essere ormai considerato il simbolo delle sue battaglie femministe. Col suo animo ribelle riuscirà a rivoluzionare i divieti imposti sui social?